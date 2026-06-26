ریزش غلات هنگام برداشت ۵۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سال‌هاست سیاست‌های غلط آبی کشور از پیش از انقلاب تا بیش از ۴ دهه اخیر سبب شده تا امروز ایران با ابربحران آب مواجه باشد. چالشی که همراه خود بحران‌های فرونشست زمین، گسترش بیابان‌ها، شوری خاک و.... به دنبال دارد.

حال با این ابربحران، کشور موضوع خودکفایی ۵ محصول استراتژیک گندم، برنج، شکر، پنبه و جو را تا پایان برنامه هفتم پیشرفت پیگیری می‌کند. اما یکی از مسائل قابل تامل در حوزه کشاورزی ضایعات محصولات از مزرعه تا سفره است که منجر به هرز رفتن بخشی از محصولات حین برداشت و هنگام مصرف می‌شود. دورریز برداشت برخی غلات عدد بزرگی است به طوری که در صورت کاهش آن چند میلیون نفر گرسنه را سیر می‌کند.

سازمان تات از دهه فجر سال گذشته مسئله کاهش ضایعات کشاورزی را به طور جدی در حال مطالعه و پیگیری است. غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این سازمان تحقیقاتی و پژوهشی چند پروژه علمی را بر مبنای ابرچالش آب و تغییر اقلیم برنامه‌ریزی و دنبال می‌کند. برخی از این برنامه‌ها پیاده‌سازی شده مانند اصلاح ارقام.

وی افزود: ارقامی که از سوی محققان این سازمان به بهره‌برداران معرفی می‌شود سازگار با تغییرات اقلیمی و سازگار با شوری خاک است.

وی با بیان این که مصرف بهینه آب از طریق هدفمندسازی آبیاری در حال پیگیری است، ادامه داد: موضوع سوم نیز اجرای الگوی کشت است که برای اکثر محصولات ابلاغ شده و در حال پیگیری است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر نفوذ و توسعه دانش در مزارع کوچک و کشاورزان خرد، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های سازمان تات توسعه فنی دانش در بین کشاورزان به ویژه بهره‌برداران کوچک است.

کاهش ریزش غلات

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به پروژه کاهش ضایعات در مزارع و هنگام برداشت، در ادامه یادآور شد: در هفته پژوهش سال گذشته این پروژه وارد فاز جدیدی شد. در دو بخش پسماند و ضایعات طرح کلان تعریف کرده‌ایم که در حال بررسی است.

وی عنوان کرد: در تولید و ریزش محصولات به وسیله کمباین‌ها، برداشت غلات در حال مطالعه است.

این مسئول دولتی با تاکید بر پیشگیری بهتر از تولید پسماند است، اظهار کرد: دنبال این هستیم که شرایط برای عدم تولید ضایعات باشد و در جایی ضایعاتی تولید شد با روش‌های نوین بتوانیم از آن استفاده کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: فقط در یک کارخانه خوراک دام در آذربایجان غربی روزانه ۱۵ تن خوراک دام از ضایعات مختلف بخش کشاورزی چه سبزی و صیفی‌جات و چه سایر محصولات تولید می‌شود.

وی اضافه کرد: در گذشته کشور در برداشت غلات با کمباین ۱۰ درصد ریزش محصولات را داشت امروز با ماشین‌آلات و روش‌های جدید و نیز ارقام جدیدی که تولید و معرفی شدند این عدد به کمتر از ۵ درصد رسیده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان تحقیقاتی تات در پایان یادآور شد: طرح‌ها هم برای کاهش ضایعات و هم استفاده بهینه از پسماندها در بخش کشاورزی به طور جدی در حال پیگیری و اجرا است.