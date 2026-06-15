محمد نوذری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد بخش اقتصادی استان در دوران جنگ اظهار کرد: با پیگیری مستمر مجموعه مدیریتی و تیم اقتصادی استان، چرخ تولید و سرمایه‌گذاری در قزوین بدون وقفه به حرکت خود ادامه داد و شاهد تداوم و حتی شتاب‌گیری روند توسعه در بخش‌های مختلف بودیم.

وی افزود: در مدت جنگ، ۱۴ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری ۵۴۳ میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری رسید که زمینه اشتغال مستقیم ۴۲۰ نفر را فراهم کرده است.

استاندار قزوین ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی ۹ طرح صنعتی جدید با سرمایه‌گذاری ۸۳۰ میلیارد تومان آغاز شده که پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این طرح‌ها برای ۱۴۳ نفر فرصت شغلی ایجاد شود.

نوذری با اشاره به دستاوردهای بخش کشاورزی استان تصریح کرد: در این مدت ۱۳ طرح کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۲۳۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده که برای ۸۱۴ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، عملیات اجرایی ۱۷ طرح جدید در حوزه کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۹۵۵ میلیارد تومان آغاز شده که پیش‌بینی می‌شود برای ۳۵۲ نفر فرصت شغلی ایجاد کند.

استاندار قزوین با تأکید بر اینکه مسیر تولید و توسعه اقتصادی استان با قوت ادامه دارد، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و کشاورزی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان است و این رویکرد با جدیت دنبال خواهد شد.

نوذری افزود: استمرار فعالیت‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شرایط حساس کنونی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان قزوین و عزم جدی بخش دولتی و خصوصی برای حفظ روند رشد و توسعه است.