به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ رو در روی تیم ملی نیوزیلند قرار می گیرد.

شین اسملتز مهاجم سابق تیم ملی نیوزیلند و گلزن این تیم در جام جهانی ۲۰۱۰ در گفتگو با سایت «football۳۶۰» نیوزیلند در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ درباره شانس تیم کشورش برای صعود از مرحله گروهی صحبت کرد و دیدار برابر تیم ملی ایران را کلیدی‌ترین بازی در این رقابت‌ها دانست.

اسملتز گفت: همه چیز به مسابقه نخست مقابل ایران بستگی دارد. باید از این دیدار امتیاز بگیریم تا در کورس رقابت باقی بمانیم و سپس ببینیم در دو بازی بعدی چه اتفاقی رخ می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به فشار بالای این مسابقه افزود: دیدار با ایران بسیار حساس و پرتنش خواهد بود. بسیاری از بازیکنان دو تیم برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه می‌کنند و زمان می‌برد تا با فضای مسابقات کنار بیایند.

مهاجم سابق نیوزیلند در ادامه مدعی شد برخی ابهام‌ها پیرامون روند آماده‌سازی تیم ملی ایران می‌تواند به سود نیوزیلند تمام شود، اما تأکید کرد بازیکنان کشورش باید تمرکز خود را روی عملکرد خودشان حفظ کنند.

اسملتز در ادامه از چند بازیکن تیم ملی کشورش تمجید کرد و گفت: اول از همه باید از «تیم پین» صحبت کنیم. او فوق‌العاده است.

وی با اشاره به محبوبیت گسترده پین افزود: این روزها هر بار تلفنم را باز می‌کنم، تصویر تیم پین را می‌بینم. شرایط عجیبی است. او حالا ۵.۵ میلیون دنبال‌کننده در شبکه های اجتماعی دارد. فردی متواضع و دوست‌داشتنی است و مطمئنم تمرکزش روی فوتبال خواهد بود.

او همچنین از کریس وود تمجید کرد و گفت: کریس وود در جام جهانی ۲۰۱۰ فقط ۱۸ سال داشت. دوست دارم این بار در جام جهانی گل بزند؛ چیزی که می‌تواند تکمیل‌کننده یک دوران حرفه‌ای فوق‌العاده باشد.