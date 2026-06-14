مدافع نیوزیلند: برای بازی با ایران هیجان زده هستم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در اولین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ در شهر لس آنجلس آمریکا رو در روی هم قرار می گیرند.

ناندو پیجناکر مدافع نیوزیلند در رابطه با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: فکر می‌کنم این واقعاً اوج فوتبال است. احساس فوق‌العاده‌ای است که بتوانی کشورت را نمایندگی کنی و نماینده نیوزیلند در جام جهانی باشی. روبه‌رو شدن با بهترین بازیکنان و بهترین تیم‌های دنیا واقعاً تجربه بزرگی است.

او ادامه داد: استادیومی که ما قرار است در آن با ایران بازی کنیم فوق‌العاده به نظر می‌رسد و به همین دلیل واقعاً هیجان‌زده هستم. حضور در چنین سطحی از رقابت‌ها تجربه‌ای کم‌نظیر برای من است.