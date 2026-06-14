  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

جام جهانی ۲۰۲۶؛

مدافع نیوزیلند: برای بازی با ایران هیجان زده هستم

مدافع نیوزیلند: برای بازی با ایران هیجان زده هستم

مدافع تیم ملی فوتبال نیوزیلند از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ ابراز خوشحالی و اعلام کرد برای دیدار نخست تیمش هیجان زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در اولین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ در شهر لس آنجلس آمریکا رو در روی هم قرار می گیرند.

ناندو پیجناکر مدافع نیوزیلند در رابطه با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: فکر می‌کنم این واقعاً اوج فوتبال است. احساس فوق‌العاده‌ای است که بتوانی کشورت را نمایندگی کنی و نماینده نیوزیلند در جام جهانی باشی. روبه‌رو شدن با بهترین بازیکنان و بهترین تیم‌های دنیا واقعاً تجربه بزرگی است.

او ادامه داد: استادیومی که ما قرار است در آن با ایران بازی کنیم فوق‌العاده به نظر می‌رسد و به همین دلیل واقعاً هیجان‌زده هستم. حضور در چنین سطحی از رقابت‌ها تجربه‌ای کم‌نظیر برای من است.

کد مطلب 6859540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها