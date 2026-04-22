به گزارش خبرنگار مهر، باکس اکران نوروزی ۱۴۰۵ به صورت متفاوت از سال‌های دیگر چیده شد و به دلیل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور و پس از تعطیلی چند روزه سینماها در پی شهادت رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای، چهار فیلم‌ «نیم‌شب»، «قمارباز»، «بهشت تبهکاران» و «خط نجات» از چهارشنبه ۲۷ اسفند در شرایطی خاص و در برخی شهرها اکران خود را آغاز کردند.

سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۱۰:۳۷ چهارشنبه ۲ اردیبهشت در ۲ هزار و ۸۸۹ سانس، ۲۴ هزار و ‌۹۱۱ مخاطب داشتند و به فروش یک میلیارد و ۸۷۴ میلیون و ۲۸۱ هزار تومانی دست یافتند رقمی که در قیاس با هفته پیش‌ از آن، نوسان چندانی ندارد.

قرار بود از امروز (۲ اردیبهشت) ۲ فیلم کمدی «آنتیک» و «تاکسیدرمی» روی پرده بروند، اما هنوز بلیت‌فروشی این ۲ اثر آغاز نشده است. تنها برای «تاکسیدرمی» بلیت‌هایی محدود در سامانه‌های آی‌تیکت و ایران تیک قابل تهیه است، با این حال آمار فروش این فیلم در سامانه سمفا ثبت نشده است.

فیلم سینمایی «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با فروش ۱۷ هزار و ۸۵۴ بلیت توانست به فروش یک میلیارد و ۳۳۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومانی دست یابد. «نیم شب» با محوریت جنگ ١٢ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی در تابستان سال گذشته تولید شده است و پرفروش‌ترین فیلم هفته گذشته بود.

فیلم سینمایی «قمارباز» ساخته محسن بهاری به تهیه‌کنندگی سجاد نصرالهی نسب با فروش ۳ هزار و ۲۵۵ بلیت، ۲۳۷ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان فروخت. فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی- جاسوسی داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور را در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت می‌کند. کورش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی به تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی با فروش ۲ هزار و ۴۸۵ بلیت، ۱۹۱ میلیون و ۳۰۲ هزار تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم می‌شود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی‌ جم، علیرضا جلالی تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.

همچنین فیلم سینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان یک هزار و ۳۱۷ بلیت فروخت و به فروش ۱۱۱ میلیون و ۲۳۷ تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ می‌گذرد. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.