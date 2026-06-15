به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل هواشناسی استان تهران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که بر اساس بررسی الگوهای همدیدی و نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
بر این اساس، تا روز سهشنبه (۲۶ خرداد)، در سطح استان بهویژه مناطق نیمه جنوبی و غربی، وزش باد شدید و در برخی ساعات خیزش گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود.
همچنین از روز سهشنبه تا پنجشنبه (۲۸ خرداد)، در دامنهها و ارتفاعات استان، بهویژه در ساعات بعدازظهر، رشد ابر، بارشهای پراکنده و احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پیشبینی شده است.
ادارهکل هواشناسی استان تهران همچنین اعلام کرد که از روز چهارشنبه (۲۷ خرداد) تا پایان روز جمعه (۲۹ خرداد)، روند افزایش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.
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