به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند از گروه G رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۴:۳۰ امروز سه شنبه(۲۶ خرداد) در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس آمریکا با قضاوت «سزار راموس» از مکزیک آغاز شد.

فوتبال ایران که برای هفتمین بار است در رقابت های جام جهانی حضور پیدا می کند(۱۹۷۸ آرژانیتن، ۱۹۹۸ فرانسه، ۲۰۰۶ آلمان، ۲۰۱۴ برزیل، ۲۰۱۸ روسیه، ۲۰۲۲ قطر و ۲۰۲۶ آمریکا) تاکنون به سه پیروزی برابر تیم های ملی آمریکا(۱۹۹۸)، مراکش(۲۰۱۸) و ولز(۲۰۲۲) دست پیدا کرده است.

پرچم ایران در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران

علیرضا بیرانوند، علی نعمتی، شجاع خلیل زاده، رامین رضاییان، میلاد محمدی، سعید عزت اللهی، سامان قدوس، آریا یوسفی، محمد محبی، شهریار مغانلو و مهدی طارمی.

امیدواری به صدرنشینی

تیم ملی فوتبال ایران دیدار برابر نیوزیلند را در شرایطی آغاز کرد که پیش از این بازی دو تیم دیگر این گروه یعنی مصر و بلژیک به تساوی رسیده بودند و ملی پوشان کشورمان با پیروزی برابر نیوزیلند می توانند به عنوان صدرنشین گروه امیدواری بالایی به صعود داشته باشند.

شروع تهاجمی ایران

ملی پوشان کشورمان دیدار را با میل تهاجمی بالا آغاز کردند و با گردش سریع توپ سعی کردند به دروازه حریف نزدیک شوند که چند ارسال رامین رضائیان از سمت راست را مدافعان نیوزیلند برگشت دادند اما توپ در برگشت بازهم در اختیار ایران بود و چند دقیقه ابتدایی با میل تهاجمی بالای تیم ملی همراه بود.

غافلگیری ایران در دقیقه ۷

در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران حملات پرتعدادی را روی دروازه حریف پی ریزی کرده بود در دقیقه ۷ نیوزیلند در اولین حمله خود از عمق خط دفاعی ایران به گل رسید. در این صحنه حریف در یک ضد حمله توسط کریس وود در موقعیت گل قرار گرفت که جاست با ضربه ای محکم از درون محوطه جریمه توپ را به سقف دروازه بیرانوند کوبید.



صحنه گل نیوزیلند به ایران در دقیقه ۷

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