واکنش متحد بازیکنان ایران هنگام سرود ملی سوژه رسانه انگلیسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز سه شنبه ۲۶ خرداد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. رامین رضاییان ستاره ایران در این بازی بود و با ثبت یک گل و یک پاس گل جایزه بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.

رسانه «mirror» انگلیس در گزارشی به لحظه پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران در این بازی پرداخت و نوشت: بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جریان دیدار افتتاحیه خود در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نیوزیلند، هنگام پخش سرود ملی کشورشان واکنشی متحد و معنادار از خود نشان دادند.



در این دیدار که در ورزشگاه لس‌آنجلس برگزار شد، پیش از آغاز مسابقه و هنگام پخش سرود ملی ایران، بازیکنان با قرار دادن دست‌ها بر روی سینه، سرود را با احساس و هم‌خوانی اجرا کردند. این در حالی بود که هم‌زمان بخشی از تماشاگران حاضر در ورزشگاه با سوت و هو کردن به پخش سرود واکنش نشان دادند، هرچند در پایان سرود تماشاگران نیز اقدام به تشویق پراکنده کردند.



این بازی نخستین دیدار ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر نیوزیلند بود؛ دیداری که در فضایی پرحاشیه و تحت تأثیر برخی تحولات و مسائل لجستیکی مرتبط با شرایط سفر تیم ملی ایران به آمریکا برگزار شد.



با وجود فضای ایجاد شده پیرامون این دیدار، بازیکنان تیم ملی ایران تلاش کردند تمرکز خود را بر مسابقه حفظ کنند و در جریان پخش سرود ملی، موضعی متحد و احساسی نسبت به کشور و نماد ملی خود نشان دادند.



از سوی دیگر، در حالی که گروه‌هایی از تماشاگران در اطراف ورزشگاه علیه تیم ملی تجمع کرده بودند، در داخل ورزشگاه نیز «تیم ملی ایران» با استقبال هواداران مواجه شد. در زمان ورود بازیکنان به زمین برای گرم کردن، تشویق قابل توجهی از سوی تماشاگران به‌ویژه جامعه ایرانیان مقیم لس‌آنجلس به ثبت رسید و حتی در زمان اعلام ترکیب دو تیم، ایران نسبت به حریف خود از تشویق بیشتری برخوردار شد.

