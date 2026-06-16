کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی دو رقمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی ایران و نیوزیلند در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ یک دستاورد آماری مهم برای احسان حاج‌صفی به همراه داشت.

کاپیتان باتجربه فوتبال ایران با حضور در این مسابقه، تعداد بازی‌های خود در ادوار مختلف جام جهانی را به ۱۰ مسابقه رساند تا نخستین بازیکن تاریخ فوتبال ایران باشد که به رکورد دو رقمی بازی در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان دست پیدا می‌کند.

حاج‌صفی که سابقه حضور در جام‌های جهانی ۲۰۱۴ برزیل، ۲۰۱۸ روسیه، ۲۰۲۲ قطر و ۲۰۲۶ آمریکا، کانادا و مکزیک را در کارنامه دارد، اکنون با ۱۰ بازی در صدر جدول بیشترین حضور در جام جهانی بین ملی‌پوشان ایران قرار گرفته است.

پس از او، علیرضا جهانبخش با ۸ بازی در جایگاه دوم قرار دارد. کاپیتان دوم تیم ملی در صورت حضور در ادامه مسابقات این دوره، شانس آن را خواهد داشت که فاصله خود را با حاج‌صفی کاهش دهد و حتی در صورت صعود ایران به مراحل بالاتر، به رکورد او نزدیک شود.

مهدی طارمی نیز با انجام هفتمین بازی خود در جام جهانی در رتبه سوم این فهرست قرار گرفته است. مهاجم تیم ملی که در جام‌های جهانی ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ برای ایران به میدان رفته، در صورت تداوم حضور در ترکیب تیم ملی و صعود شاگردان امیر قلعه‌نویی به مرحله حذفی، می‌تواند جایگاه خود را در این جدول ارتقا دهد.

فهرست رکوردداران حضور در جام جهانی برای تیم ملی ایران به شرح زیر است:

۱- احسان حاج‌صفی؛ ۱۰ بازی

۲- علیرضا جهانبخش؛ ۸ بازی

۳- مهدی طارمی؛ ۷ بازی

با توجه به باقی ماندن دو مسابقه مرحله گروهی مقابل بلژیک و مصر، این آمار همچنان می‌تواند دستخوش تغییر شود و رقابت میان ملی‌پوشان باتجربه ایران برای ثبت رکوردهای جدید ادامه داشته باشد.