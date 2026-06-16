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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۶

جام جهانی ۲۰۲۶؛

محبی ستاره لیگ روسیه در جام جهانی ۲۰۲۶

محبی ستاره لیگ روسیه در جام جهانی ۲۰۲۶

وینگر تیم ملی فوتبال ایران تبدیل به اولین بازیکنی از لیگ روسیه شد که توانسته در جام جهانی ۲۰۲۶ گلزنی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ امروز سه شنبه ۲۶ خرداد رو در روی تیم ملی نیوزیلند قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. رامین رضاییان و محمد محبی گلزنان ایران در این بازی بودند.

محبی که در تیم روستوف روسیه عضویت دارد از معدود بازیکنان لیگ این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ است و تبدیل به اولین بازیکن شاغل در لیگ روسیه شد که توانسته در این دوره از مسابقات گلزنی کند.

سایت «چمپیونات» روسیه در این رابطه نوشت: ایران و نیوزیلند در شرایطی به مصاف هم رفتند که به دلیل شرایط زمانی خیلی ها در روسیه موفق نشدند این بازی را تماشا کنند اما محمد محبی بازیکن ایرانی شاغل در لیگ روسیه موفق شد گل دوم تیم ملی ایران را به ثمر برساند و تبدیل به اولین بازیکنی شود که از لیگ RPL در این دوره از مسابقات موفق به گلزنی شود.

کد مطلب 6861596

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