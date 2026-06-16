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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۶

معاریو: بیروت برای حملات اسرائیل منطقه ممنوعه شده است

معاریو: بیروت برای حملات اسرائیل منطقه ممنوعه شده است

یک روزنامه عبری زبان درباره ممنوع شدن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه بیروت نوشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان معاریو به نقل از مسئولان امنیتی رژیم صهیونیستی گزارش داد، بیروت تبدیل به منطقه ممنوعه برای عملیات های ارتش اشغالگر شده است.

همچنین روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد، هر گونه اقدامی از سوی رژیم صهیونیستی علیه ایران از نگاه آمریکا تلاش برای سنگ اندازی در مسیر توافق تلقی می شود؛ توافقی که ترامپ آن را به عنوان یک دستاورد شخصی جلوه می دهد.

شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم صهیونیستی پیشتر به نقل از یک مقام این رژیم اعلام کرد: آنچه بیش از همه موجب نارضایتی شده، گنجانده شدن موضوع لبنان در توافقات اخیر است.

این مقام صهیونیست گفت: آمریکا در برابر خواسته‌های ایران عقب‌نشینی کرده است.

این در حالی است که مقامات صهیونیست با لفاظی علیه توافق ایران و آمریکا و مطرح کردن ادعاهایی نظیر تداوم حملات علیه لبنان و باقی ماندن در مناطق اشغالی سعی در ناکام گذاشتن آن را دارند.

کد مطلب 6861591

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