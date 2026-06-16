به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ امروز سه شنبه ۲۶ خرداد به مصاف تیم ملی نیوزیلند رفت که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی فوتبال ایران که به دلیل عدم صدور ویزا حضور در آمریکا را از دست داد در رابطه با این بازی اظهار داشت: احساس من در حال حاضر یک احساس منفی است و از اینکه نمیتوانم در کنار تیم باشم ناراحت هستم، اما مطمئنم بازیکنان و اعضای تیم به خوبی میدانند که قلب ما با آنهاست و ما از همینجا حامی و هوادارشان هستیم.
وی با بیان اینکه تیم ملی در مسیر خود با موانع متعددی روبهرو بوده است، افزود: ما در طول این مسیر با مشکلات زیادی مواجه شدیم و تیم ملی نیز چالشهای مختلفی را پشت سر گذاشته است.
مدیر تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: با وجود این شرایط، ما تیمی بسیار باتجربه هستیم و از ساختار حرفهای برخورداریم و از سوی کادر مدیریتی تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا بازیکنان دچار حاشیه و حواسپرتی نشوند و بتوانند تمرکز کامل خود را روی مسابقات داشته باشند.
نبی همچنین تصریح کرد: بازیکنان ما نهایت تلاش خود را انجام میدهند و تمام توان خود را به کار میگیرند تا نشان دهند برای ایجاد صلح و حضور شایسته در جام جهانی به این رقابتها آمدهاند.
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