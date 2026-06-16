به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران امروز سه شنبه ۲۶ خرداد در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ رو در روی تیم ملی فوتبال نیوزیلند قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. بلافاصله پس از این بازی بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی مجبور به ترک خاک آمریکا شدند که این موضوع صدای مهدی طارمی مهاجم تیم کشورمان را در آورد.

به نقل از رسانه «dailymail»، مهدی طارمی با اشاره به وضعیت تیم گفت: همه چیز برای ما مثل یک فاجعه است. ما قرار بود برای ریکاوری در لس‌آنجلس بمانیم و سپس به محل اردو در تیخوانا بازگردیم، اما به ما گفته شد باید فوراً این شهر را ترک کنیم. این شرایط برای آماده‌سازی در جام جهانی مناسب نیست.

وی ادامه داد: این وضعیت به فوتبال آسیب می‌زند، چون در جام جهانی نیاز به آمادگی کامل وجود دارد. ما حمایت لازم را نداریم و فکر می‌کنم فیفا باید بیشتر به ما کمک کند.

در همین حال، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران، نیز با انتقاد از شرایط موجود اظهار داشت: به ما گفته شد باید فوراً محل را ترک کنیم. این مسئله برای ریکاوری و آماده‌سازی بسیار مهم است، اما چنین فرصتی به ما داده نشد.

وی در ادامه مدعی شد: به نظر می‌رسد دیگران برای ما تصمیم می‌گیرند. ما حتی اجازه نداشتیم طبق برنامه دو روز قبل از بازی وارد محل شویم و همین موضوع باعث فشار مضاعف بر تیم شد. تیم ما در این جام جهانی تحت فشارترین تیم است.