پازل تیم ملی کشتی فرنگی تکمیل شد/ماموریت سخت هدایتی در جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، امسال بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی در فاصله اندکی از یکدیگر برگزار خواهند شد. برای اولین بار قرار است ابتدا بازی‌های آسیایی ناگویا در مهرماه برگزار شود و پس از آن در فاصله کمتر از یک ماه مسابقات جهانی برگزار شود.

با توجه به این همزمانی شرایط برای کشتی فرنگی سخت شده است و سرمربی تیم باید دو تیم را برای این دو رویداد مهم آماده کند.بازی‌های آسیایی ناگویا برای کاروان ورزش ایران اهمیت ویژه‌ای دارد و مثل همیشه روی مدال آوری کشتی ایران حساب باز می‌کنند، از آن طرف مسابقات جهانی برای فدراسیون کشتی و اعضای کادر فنی در اولویت است.

صبح امروز در حاشیه جام تختی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم بین امین میرزازاده و فردین هدایتی برگزار شد که در نهایت فردین هدایتی در مسابقه اول پیروز میدان شد و از آنجا که برای تصاحب دوبنده تیم ملی نیاز به دو پیروزی داشت، باید در دومین مسابقه هم به مصاف میرزازاده می‌رفت اما میرزازاده به دلیل مصدومیت در دومین مسابقه شرکت نکرد و به این ترتیب هدایتی مسافر جهانی شد.

طبق تصمیم کادر فنی برندگان مسابقات انتخابی تیم ملی به مسابقات جهانی و بازندگان به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام خواهند شد.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی به شرح زیر است:

پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در ۸۷ کیلوگرم و محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم خواهد بود.

در مسابقات جهانی امسال که به میزبانی قزاقستان هم برگزار می‌شود، رضا کایالپ فوق ستاره کشتی ترکیه هم حضور دارد. او پس از حدود دو سال دوری از میادین، آن هم به دلیل حواشی مربوط به دوپینگ، عنوان قهرمانی اروپا را به دست آورد.

پیش از آغاز المپیک پاریس، تست دوپینگ این فوق‌ستاره کشتی ترکیه مثبت اعلام شد، اما با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، و همچنین طاها آکگول، رئیس فدراسیون کشتی ترکیه، پرونده او در دادگاه CAS بررسی و در نهایت به تبرئه این کشتی‌گیر منجر شد. کایالپ پس از حدود ۲۱ ماه دوری از میادین، با کسب مدال طلای رقابت‌های قهرمانی اروپا، بازگشتی قابل توجه را ثبت کرد.

حالا با مشخص شدن ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی، احتمال رویارویی فردین هدایتی و رضا کایالپ در وزن ۱۳۰ کیلوگرم در مسابقات جهانی مطرح است و هدایتی کار سختی در مسابقات جهانی خواهد داشت.