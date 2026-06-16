به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی جام تختی به میزبانی کرمان، امین میرزازاده و فردین هدایتی دو ملی‌پوش وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشورمان برای تصاحب دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی به مصاف هم رفتند که در مسابقه اول فردین هدایتی با نتیجه ۵ بر یک پیروز میدان شد و کار به مسابقه دوم کشیده شد. امین میرزازاده برای قطعی کردن دوبنده تیم ملی تنها به یک پیروزی نیاز داشت و فردین هدایتی به دو پیروزی نیاز داشت.

در دومین مسابقه، امین میرزازاده و فردین هدایتی قرار بود به مصاف هم بروند که میرزازاده به دلیل مصدومیت در مسابقه دوم حاضر نشد و به این ترتیب فردین هدایتی صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی شد.طبق تصمیم‌گیری کادر فنی قرار بود برنده این مسابقه انتخابی به رقابت‌های جهانی اعزام و بازنده راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شود.

مسابقات جهانی ۲ تا ۱۰ آبان به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد و ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این مسابقه به شرح زیر است:

پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در ۸۷ کیلوگرم و محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم خواهد بود.