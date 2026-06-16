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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

تکلیف فینالیست‌های پنج وزن دوم جام تختی روشن شد

تکلیف فینالیست‌های پنج وزن دوم جام تختی روشن شد

فینالیست‌های پنج وزن دوم رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح روز گذشته در سالن فجر کرمان درحال برگزاری است و نفرات راه یافته به دیدار فینال ۵ وزن دوم مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم:
میلاد رضا نژاد ۴ - پویا ناصرپور ۷
مهدی محسن نژاد ۹ - محمد عشیری ۵
پویا ناصرپور - مهدی محسن نژاد

۶۷ کیلوگرم:
میثم دلخانی ۸ - روح اله زارع صفر
علی چوبک زن ۱۱ - علی رستار ۲
میثم دلخانی - علی چوبک زن

۷۲ کیلوگرم:
رامین بخشی صفر - احمدرضا محمدیان ۹
کیا رستمی ۲ - امید بهمنی ۳
احمدرضا محمدیان - امید بهمنی

۸۲ کیلوگرم:
ابوالفضل رسولی ۳ - طاها نوری ۱
محمد مرادی صفر - ابوالفضل مهمدی ۹
ابوالفضل مهمدی - ابوالفضل رسولی

۱۳۰کیلوگرم:
آرمان طهماسبی ۳ - ابوافضل فتحی تزنگی ۳ (برنده)
محمد کاظمی ۴ - فردین مقصودی ۱
ایوالفضل فتحی تزنگی - محمد کاظمی

کد مطلب 6862096
سیده فرزانه شریفی

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