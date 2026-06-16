به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح روز گذشته در سالن فجر کرمان درحال برگزاری است و نفرات راه یافته به دیدار فینال ۵ وزن دوم مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم:
میلاد رضا نژاد ۴ - پویا ناصرپور ۷
مهدی محسن نژاد ۹ - محمد عشیری ۵
پویا ناصرپور - مهدی محسن نژاد
۶۷ کیلوگرم:
میثم دلخانی ۸ - روح اله زارع صفر
علی چوبک زن ۱۱ - علی رستار ۲
میثم دلخانی - علی چوبک زن
۷۲ کیلوگرم:
رامین بخشی صفر - احمدرضا محمدیان ۹
کیا رستمی ۲ - امید بهمنی ۳
احمدرضا محمدیان - امید بهمنی
۸۲ کیلوگرم:
ابوالفضل رسولی ۳ - طاها نوری ۱
محمد مرادی صفر - ابوالفضل مهمدی ۹
ابوالفضل مهمدی - ابوالفضل رسولی
۱۳۰کیلوگرم:
آرمان طهماسبی ۳ - ابوافضل فتحی تزنگی ۳ (برنده)
محمد کاظمی ۴ - فردین مقصودی ۱
ایوالفضل فتحی تزنگی - محمد کاظمی
فینالیستهای پنج وزن دوم رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح روز گذشته در سالن فجر کرمان درحال برگزاری است و نفرات راه یافته به دیدار فینال ۵ وزن دوم مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
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