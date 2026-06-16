به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح روز گذشته در سالن فجر کرمان درحال برگزاری است و نفرات راه یافته به دیدار فینال ۵ وزن دوم مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:



۶۰ کیلوگرم:

میلاد رضا نژاد ۴ - پویا ناصرپور ۷

مهدی محسن نژاد ۹ - محمد عشیری ۵

پویا ناصرپور - مهدی محسن نژاد



۶۷ کیلوگرم:

میثم دلخانی ۸ - روح اله زارع صفر

علی چوبک زن ۱۱ - علی رستار ۲

میثم دلخانی - علی چوبک زن



۷۲ کیلوگرم:

رامین بخشی صفر - احمدرضا محمدیان ۹

کیا رستمی ۲ - امید بهمنی ۳

احمدرضا محمدیان - امید بهمنی



۸۲ کیلوگرم:

ابوالفضل رسولی ۳ - طاها نوری ۱

محمد مرادی صفر - ابوالفضل مهمدی ۹

ابوالفضل مهمدی - ابوالفضل رسولی



۱۳۰کیلوگرم:

آرمان طهماسبی ۳ - ابوافضل فتحی تزنگی ۳ (برنده)

محمد کاظمی ۴ - فردین مقصودی ۱

ایوالفضل فتحی تزنگی - محمد کاظمی