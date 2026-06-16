به گزارش خبرنگار مهر، فردین هدایتی در انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقه اول امین میرزازاده قهرمان جهان را با نتیجه ۵ بر یک شکست داد. هدایتی برای تصاحب دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی به دو پیروزی نیاز داشت و در دومین مسابقه باید به میدان می‌رفت و در صورت پیروزی حضورش را در مسابقات جهانی قطعی می‌کرد. اما در دومین مسابقه امین میرزازاده طبق آنچه که در سالن مسابقه اعلام شد به دلیل مصدومیت روی تشک نیامد و به این ترتیب هدایتی صاحب دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی قزاقستان شد.

هدایتی پس از کسب دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی گفت: همه چیز لطف خدا بود و من هم در این مدت تمرینات خوبی کرده بودم. لطف خدا شامل حال من شد که توانستم دوبنده تیم ملی را در مسابقات جهانی به دست بیاورم. امروز ۲۶ خرداد تولد مادرم است، دست او را می‌بوسم و خدا را شکر که توانستم دوبنده تیم ملی را در مسابقات جهانی به دست بیاورم.