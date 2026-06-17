هدایتی یک پدیده در سنگین وزن کشتی جهان است/ میرزازاده مثل همیشه نبود

جمشید خیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رقابت انتخابی وزن ۱۳۰ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی و پیروزی فردین هدایتی مقابل امین میرزازاده اظهار کرد: واقعاً انتظار چنین کشتیای را از فردین هدایتی نداشتم. او نشان داد که یک پدیده و استثنای کمنظیر در کشتی سنگین جهان است. هدایتی از تواناییهای فنی و بدنی فوقالعادهای برخوردار است و با تلاش، پشتکار و هدایت صحیح مربیان به جایگاه فعلی رسیده است.
وی افزود: معتقدم در حال حاضر کشتیگیر زیادی در سطح جهان وجود ندارد که بتواند مقابل فردین هدایتی مقاومت کند. او توانایی شکست دادن بهترین سنگینوزنهای دنیا را دارد و میتواند سالها برای کشتی ایران افتخارآفرینی کند. این موضوع جای تبریک به خانواده کشتی ایران دارد که چنین استعداد ارزشمندی در اختیار دارد. هدایتی درس بزرگی به همه کشتیگیران پشت خط تیم ملی داد. او مقابل قهرمان جهان و المپیک ایستاد، از رقابت فرار نکرد و با تلاش و پشتکار به حق خود رسید. اگر معصومی در کشتی آزاد هم در مسیر رقابت باقی میماند، میتوانست رقابت نزدیکی را تجربه کند و حتی به هدف خود برسد، اما متأسفانه مسیر دیگری را انتخاب کرد.
سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی درباره عملکرد امین میرزازاده نیز گفت: میرزازاده همیشگی را ندیدم. او حتی ۱۰ درصد توان واقعی خود را هم نشان نداد و با توجه به شناختی که از تواناییهایش دارم، انتظار بیشتری از او میرفت. دلیل این موضوع را باید از خودش و کادر فنی تیم ملی جویا شد. به اعتقاد من هدایتی میتواند الگوی بسیار مناسبی برای تمام ورزشکارانی باشد که پشت خط تیم ملی قرار دارند و منتظر فرصت هستند. او ثابت کرد که با صبر، برنامهریزی و تلاش میتوان به بالاترین سطوح رسید.
خیرآبادی همچنین درباره شرایط تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: امسال شرایط متفاوتی پیش روی تیم ملی قرار دارد. علاوه بر مسابقات جهانی، بازیهای آسیایی را نیز در پیش داریم و تصمیمگیری درباره ترکیب و برنامهریزی تیم ملی نیازمند دقت و تدبیر بالایی است. یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کشتی فرنگی ایران، بازگشت تیم روسیه به رقابتهای جهانی است. روسیه پس از چند سال دوری با تمام توان و ظرفیت خود به مسابقات بازگشته و بدون تردید یکی از اصلیترین مدعیان قهرمانی خواهد بود. کشتی روسیه دههها قدرت اول جهان بوده و حضور دوباره این تیم سطح رقابتها را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.
مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی همچنین به حضور محمد بنا در کنار تیم ملی آذربایجان اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر در مسابقات جهانی امسال بنا در کنار تیم آذربایجان که رقیب دیرینه ماست حضور دارد و این موضوع میتواند کشتی ایران را تهدید کند. بنا شناخت بسیار دقیقی از کشتی ایران و کشتیگیران دارد. طبیعی است که در جایگاه حرفهای خود تمام داشتههای فنی و تجربیاش را باید در اختیار تیم جدید قرار دهد، هر چند که این موضوع با صحبتهایش که در گذشته مطرح میکرد بسیار تناقض دارد اما به هر حال او باید وظیفه حرفهای گری خود را به عنوان سرمربی انجام بدهد و بابت آن هم پول دریافت میکند بنابراین شناخت دقیق او از کشتیگیران ایرانی کار ملیپوشان ایران را دشوارتر خواهد کرد.
خیرآبادی درباره شانس فردین هدایتی در مسابقات جهانی و احتمال رویارویی او با رضا کایالپ عنوان کرد: رضا کایالپ یکی از پرافتخارترین کشتیگیران تاریخ کشتی فرنگی است، اما شرایط فعلی با سالهای اوج او تفاوت دارد. از نظر فنی و توان هوازی، هدایتی شرایط بسیار مناسبی دارد و معتقدم میتواند مقابل کایالپ کشتی موفقی ارائه دهد. البته در کشتی هیچ نتیجهای از پیش مشخص نیست، اما شواهد نشان میدهد هدایتی از شانس بالایی برای موفقیت برخوردار است.
وی تأکید کرد: تکرار قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جهان با توجه به بازگشت روسها کار دشواری خواهد بود، اما با برنامهریزی مناسب و مدیریت صحیح کادر فنی میتوان به کسب نتایج درخشان امیدوار بود. امیدوارم ملیپوشان در مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی عملکردی درخور نام کشتی ایران ارائه دهند.نگاه رئیس فدراسیون همیشه بر این محور بوده که در کشتی آزاد و فرنگی ما ۳ تیم هم سطح در دنیا داشته باشیم تا بتوانیم در مسابقات المپیک جزو مدعیان و قهرمانان باشیم. به نظرم با توجه به امکانات و شرایطی که او برای کشتی ایران در این چند سال اخیر فراهم کرده است و همزمان تیمهای هم سطح و یکسان با کادر فنی مجزا فعالیت میکنند نوید روزهای خوش برای کشتی ایران را میدهد و میتوانیم یکی از مدعیان قهرمانی در المپیک باشیم.
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