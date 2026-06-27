سند جنایت لامرد در سکوهای ورزشگاه جام جهانی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه نام خونین لامرد در ورزشگاه لسآنجلس بر فراز سکوها برافراشته شد، همزمان با دیدار ایران و مصر در ورزشگاه سیاتل ایالت واشنگتن، بار دیگر هواداران ایرانی تصاویر شهدای لامرد را به قلب جام جهانی بردند.
شیراز- همزمان با دیدار ایران و مصر در ورزشگاه سیاتل ایالت واشنگتن، هواداران ایرانی تصاویر شهدای لامرد را به قلب جام جهانی بردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه نام خونین لامرد در ورزشگاه لسآنجلس بر فراز سکوها برافراشته شد، همزمان با دیدار ایران و مصر در ورزشگاه سیاتل ایالت واشنگتن، بار دیگر هواداران ایرانی تصاویر شهدای لامرد را به قلب جام جهانی بردند.
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