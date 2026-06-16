به گزارش خبرگزاری مهر، علی بایگانه با اعلام آغاز فصل برداشت سیر از مزارع استان اظهار کرد: همدان با بیش از چهار هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه افزون بر ۶۰ هزار تن سیر و موسیر، همچنان قطب اصلی و بلامنازع تولید این محصول در ایران شناخته میشود.
وی با اشاره به پیشبینی برداشت قابلتوجه محصول سیر در سال جاری افزود: در سالهای اخیر به دلیل شرایط اقلیمی مساعد، خاک حاصلخیز و تجربه بالای کشاورزان، همدان به مهمترین منطقه تولید سیر کشور تبدیل شده و سهم عمدهای در تامین نیاز بازارهای داخلی دارد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان کیفیت مطلوب، عطر و طعم منحصربهفرد و سازگاری با اقلیم منطقه را از مهمترین ویژگیهای سیر همدان برشمرد و تصریح کرد: برای حمایت از تولیدکنندگان، برنامههای جامعی در حوزه افزایش بهرهوری و بهبود روشهای کاشت، داشت و برداشت در حال اجرا است و توسعه بازارهای فروش و بسترسازی برای عرضه مناسبتر محصول نیز از اولویتهای اصلی این سازمان به شمار میرود.
بایگانه در ادامه به اهمیت جلوگیری از خامفروشی اشاره کرد و گفت: توسعه صنایع وابسته و تکمیل زنجیره ارزش سیر به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا توسعه واحدهای فرآوری و ایجاد زیرساختهای لازم با سرعت در حال پیگیری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح راهاندازی «شهرک تخصصی سیر» با همکاری دستگاههای اجرایی و فعالان بخش کشاورزی و صنعت وارد مرحله اجرایی شده و هدف نهایی از این اقدامات، افزایش چشمگیر ارزش افزوده محصول، ایجاد اشتغال پایدار در استان و تثبیت جایگاه سیر همدان در بازارهای داخلی و صادراتی است.
نظر شما