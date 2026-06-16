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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

شناسایی ۴ هزار زوج های نابارور در اردبیل

شناسایی ۴ هزار زوج های نابارور در اردبیل

اردبیل- مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: ۴ هزار زوج های نابارور در استان اردبیل شناسایی و در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۶ میلیارد تومان برای این زوج های هزینه شده است .

حبیب جاهد در گفتگو با خبرنگار مهر از گسترش حمایت‌های درمانی این سازمان از زوج‌های نابارور خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴ هزار نفر از شهروندان استان اردبیل در سامانه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان افراد نابارور نشان‌دار شده‌اند و از خدمات و حمایت‌های ویژه درمانی بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۶ میلیارد تومان برای ارائه خدمات درمان ناباروری به بیمه‌شدگان استان هزینه کرده است که نشان‌دهنده توجه ویژه این سازمان به رفع مشکلات درمانی زوج‌های نابارور است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: علاوه بر افراد ثبت‌شده در سامانه، ۱۵۰ نفر دیگر نیز توسط پزشکان متخصص ارولوژی و متخصصان زنان و زایمان نشان‌دار شده‌اند تا بتوانند از مزایا و پوشش‌های درمانی مرتبط با ناباروری بهره‌مند شوند.

جاهد ادامه داد: تأمین اجتماعی با توسعه خدمات تخصصی و افزایش پوشش‌های حمایتی، تلاش می‌کند مسیر درمان ناباروری را برای خانواده‌ها تسهیل کرده و بخشی از دغدغه‌های مالی و درمانی آنان را کاهش دهد.

کد مطلب 6862327

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