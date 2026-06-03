نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان از ۱۶ تا ۲۰ خرداد ماه در شهر صفادشت برگزار می شود. شهرزاد مظفر اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی آماده سازی را به شرح زیر اعلام کرد:

مریم قائد امینی، شقایق معتمدی، مهشاد السادات امیری، مهشاد مستاجران، مهشید محجوب (اصفهان) فرزانه توسلی، فرشته کریمی، نسیمه سادات غلامی، مریم السادات سید (تهران) شیرین صفار، فهیمه قنبری (خراسان رضوی طاهره مهدی پور، زهرا کیانی منش، الهام عنافجه (خوزستان) مارال ترکمان، فاطمه زمانی (البرز) سارا ابراهیمی (آذربایجان غربی نگار بازبار (مازندران) مهدیه محمودی نیا (کهگیلویه و بویراحمد وجیهه صادقی (هرمزگان)

گفتنی است، رقابت‌های فوتسال بانوان کافا با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان از اواخر خرداد ماه به میزبانی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد و اردوهای آماده سازی تیم ملی کشورمان با هدف کسب عنوان قهرمانی و تداوم موفقیت‌های خود در این مسابقات، در حال برگزاری است.