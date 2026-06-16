به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی فوتبال فرانسه و سنگال از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه سهشنبه در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی و در چارچوب رقابتهای گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ با قضاوت علیرضا فغانی برگزار شد که نیمه نخست این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.
فرانسه با بهرهگیری از ستارههایی همچون کیلیان امباپه، عثمان دمبله، دزیره دوئه و آدرین ربیو پا به میدان گذاشت و دیدیه دشان امیدوار بود با استفاده از سرعت بالای بازیکنان هجومی خود و اجرای پاسهای کوتاه و رو به جلو، خط دفاعی سنگال را تحت فشار قرار دهد.
با این حال، اشتباهات پرتعداد در پاسکاری و ناهماهنگی در انتقال توپ باعث شد خروسها نتوانند نمایش همیشگی خود را ارائه دهند. کنترلهای ناقص توپ از سوی امباپه و ژول کونده و همچنین از دست رفتن توپ در میانه میدان، فرصت چندانی برای ایجاد موقعیت روی دروازه سنگال فراهم نکرد تا فرانسه یکی از کمخطرترین نیمههای خود را پشت سر بگذارد.
در سوی مقابل، سنگال با اتکا به قدرت بدنی و جنگهای فیزیکی در میانه میدان، سعی داشت مالکیت توپ را از حریف بگیرد و با رساندن توپ به سادیو مانه و همتیمیهای هجومی خود، روی ضدحملات به موقعیت برسند.
سنگالیها در دقیقه ۲۵ نخستین و جدیترین فرصت مسابقه را خلق کردند. نیکلاس جکسون از جناح چپ حرکت خود را آغاز کرد و پس از ورود به محوطه جریمه با ضربهای محکم دروازه فرانسه را هدف گرفت، اما توپ پس از برخورد به تیرک عمودی دروازه و سپس برخورد با مایک مانیان راهی اوت شد تا شاگردان دشان از دریافت یک گل زودهنگام فرار کنند.
پس از این صحنه، بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و هر دو تیم برای تصاحب توپ نبردی فیزیکی را به نمایش گذاشتند. با این حال، نه فرانسه موفق شد از برتری نسبی خود در مالکیت توپ بهره ببرد و نه سنگال توانست از ضدحملات خود استفاده کند تا نیمه نخست بدون رد و بدل شدن گل به پایان برسد.
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