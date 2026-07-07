اعلام برنامه دیدارهای تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته /٤ دیدار در ٢ روز

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک از جمعه (۱۹ تیر) با حضور ۱۶ تیم در هر یک از بخش های مردان و زنان به میزبانی هانگژو آغاز می شود.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران که مدافع عنوان قهرمانی به حساب می آید، روز دوشنبه پس از سفری ۳۶ ساعته به هانگژو محل برگزاری این رقابت ها رسید. این تیم امروز تمرین خواهد داشت و طی ٢ روز آینده و پیش از آغاز دیدارهایش در مسابقات قهرمانی جهان، برگزارکننده ٤ دیدار تدارکاتی خواهد بود.

مصر نخستین حریف تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته به حساب می آید. دیدار با این تیم صبح روز چهارشنبه (۱٧ تیر) برگزار می شود. ملی پوشان والیبال نشسته ایران عصر همین روز دومین دیدار تدارکانی خود را برگزار می کنند.

روز پنجشنبه هم تیم ملی والیبال نشسته برگزارکننده ٢ دیدار تدارکاتی دیگر خواهد بود که برابر آلمان و برزیل برگزار می شود.

میثم حاج بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، مهدی بابادی، علی اکبری، داوود علیپوریان، حسین گلستانی، مسعود امامی، محمد نعمتی، جمال نظری، میثم علیپور و مرتضی مهرزاد ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی والیبال نشسته مردان را در مسابقات پیش رو تشکیل می دهند. ملی پوشان ایران با هدایت هادی رضایی در این رقابت ها شرکت می کنند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در گروه D با بوسنی، لهستان و ژاپن همگروه شده است. برنامه دیدارهای این تیم به این شرح است: (ساعت ها به وقت ایران است)

جمعه ۱۹ تیر

* ایران - لهستان (ساعت ۹ صبح)



شنبه ۲۰ تیر ماه

* ایران _ بوسنی (ساعت ۱۴:۳۰)



یکشنبه ۲۱ تیر

* ایران _ ژاپن (ساعت ۵ صبح)