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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

هراس بی‌پایان ترامپ از سردار سلیمانی

هراس بی‌پایان ترامپ از سردار سلیمانی

رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار با رئیس جمهور مصر در حاشیه نشست گروه- ۷ به نبوغ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون فاکس نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در حاشیه نشست گروه- ۷ در شهر ایویان فرانسه بر نبوغ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد.

رئیس جمهور آمریکا در این دیدار گفت: ما فردی به‌نام سلیمانی را از میان برداشتیم. فکر می‌کنید اگر او زنده بود، اتفاقات فعلی [برای ایران] رخ می‌داد؟ او یک نابغه بود. مردم این را فراموش می‌کنند.

ترامپ گفت: من در دوره اول ریاست‌ جمهوری‌ ام سلیمانی را از میان برداشتم. بدون آن کار، احتمالاً ما در موقعیت امروزی که در آن تسلط کامل داریم، قرار نمی‌گرفتیم.

کد مطلب 6863556

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