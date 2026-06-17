به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون فاکس نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در حاشیه نشست گروه- ۷ در شهر ایویان فرانسه بر نبوغ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد.

رئیس جمهور آمریکا در این دیدار گفت: ما فردی به‌نام سلیمانی را از میان برداشتیم. فکر می‌کنید اگر او زنده بود، اتفاقات فعلی [برای ایران] رخ می‌داد؟ او یک نابغه بود. مردم این را فراموش می‌کنند.

ترامپ گفت: من در دوره اول ریاست‌ جمهوری‌ ام سلیمانی را از میان برداشتم. بدون آن کار، احتمالاً ما در موقعیت امروزی که در آن تسلط کامل داریم، قرار نمی‌گرفتیم.