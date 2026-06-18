به گزارش خبرگزاری مهر،، مسابقات والیبال ساحلی تور آزاد آسیایی یون یانگ از امروز (پنجشنبه ۲۸ خرداد) با حضور ۲۴ تیم آغاز شد و تا یکم تیرماه در شهر چونگ‌کینگ پیگیری می‌شود.

تیم اول ایران متشکل از ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه نوی در نخستین بازی خود در گروه پنجم به مصاف ژاپن دو رفت و موفق به شکست دو بر یک این تیم شد.

ملی پوشان ایران در ست نخست این دیدار ۲۱ بر ۱۵ مغلوب حریف شدند اما در دو ست بعدی ۲۱ بر ۱۶ و ۲۰ بر ۱۸ سامورایی‌ها را شکست دادند تا نخستین برد خود را به دست آورند. خاکی زاده و قلعه نوی در دیدار بعدی به مصاف هنگ کنگ یک می‌روند.

تیم ملی دوم ایران با ترکیب علیرضا آقاجانی و عباس پور عسگری در نخستین مسابقه خود در گروه دوم به مصاف استرالیا یک رفت و نتیجه را به این تیم واگذار کرد. عسگری و آقاجانی در ست دوم ۲۱ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند اما در ست‌های اول و سوم با امتیازهای ۲۱ بر ۱۵ و ۱۵ بر ۱۱ نتیجه را واگذار کردند. تیم ملی دوم والیبال ساحلی ایران در بازی بعدی به مصاف جزایر ماریانا شمالی می‌رود.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می کنند و حسن بازدرهوا داور اعزامی ایران در تور آزاد آسیایی یون یانگ است.

ملی پوشان ایران بعد از این رقابت‌ها در تور والیبال ساحلی فوچرز ۲۰۲۶ شیائوشان در هانگژو شرکت می‌کنند که از چهارم تا هشتم تیرماه پیگیری می‌شود.