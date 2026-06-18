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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

مسئولان استان بوشهر به دیدار خانواده شهدا رفتند

مسئولان استان بوشهر به دیدار خانواده شهدا رفتند

بوشهر- استاندار و تعدادی از مسئولان استان بوشهر با حضور در شهرستان دشتی با خانواده شهید «حسین بردستانی»، «شهید سید دانیال سجادی »و «شهید جواد عالی نژاد» دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده ۳ شهید والامقام در شهرستان دشتی با تسلیت فرارسیدن ماه محرم اظهار کرد: در آستانه سالروز شهادت اباعبدالله الحسین علیه السلام، امروز توفیق دیدار با خانواده معزز شهدا را دارم و امیدوارم بتوانیم رهروان شایسته‌ای برای این اسطوره‌های ایثار و فداکاری باشیم.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: شهدا با تقدیم جان خود، برای دفاع از وطن و اعتلای آرمان های ملت و نظام اسلامی جانفشانی کردند و پاسداشت یاد و نام این عزیزان، لازم و ضروری است.

مسئولان استان بوشهر به دیدار خانواده شهدا رغتند

زارع با بیان اینکه عزت و سربلندی امروز ایران و اقتدار ملت و نیروهای مسلح کشور، مرهون خون پاک شهیدان است،افزود: باید بهترین خدمات به خانواده شهدا ارائه شود و دستگاه‌های ذیربط باید در این راستا اهتمام ورزند.

استاندار بوشهر با حضور در شهرستان دشتی با خانواده شهید «حسین بردستانی»، «شهید سید دانیال سجادی »و «شهید جواد عالی نژاد» دیدار و گفت‌وگو کرد.

مسئولان استان بوشهر به دیدار خانواده شهدا رغتند



در این دیدارها که فرماندار دشتی، امام جمعه خورموج، مدیرکل حوزه استاندار، مشاور استاندار در امور ایثارگران و مدیرکل بنیاد شهید استان، استاندار بوشهر را همراهی می کردند ،خانواده شهدای شهرستان دشتی نیز با تقدیر از توجه استاندار بوشهر به خانواده شهدا و ایثارگران، خاطرات شهدا را بیان و مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

کد مطلب 6864189

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