عربستان: باید در روابط با ایران اعتمادسازی صورت گیرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان در گفتگو با شبکه العربیه گفت: من هیچ اطلاعی از جزئیات مربوط به صندوق همکاری با ایران ندارم. به دلیل حملات ایران علیه کشورهای حوزه خلیج فارس طی جنگ شاهد بی اعتمادی گسترده هستیم.

این در حالی است که عملیات ایران علیه پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه بوده و واکنشی به مبدأ تجاوز به شمار می رود.

وزیر خارجه عربستان اضافه کرد: ما در ابتدای ایجاد روابطمان با ایران در پی توافقنامه پکن بودیم که می توانست به سمت همکاری های اقتصادی حرکت کند اما معتقدم که نسبت به آن زمان پس رفت داشته ایم. باید قبل از بررسی هر گونه همکاری اقتصادی، اعتمادسازی شود.

وی همچنین روز چهارشنبه در سخنرانی که در کنفرانس وین به میزبانی شورای روابط خارجه اروپا داشت، گفت: مهمترین مساله در مذاکرات هسته‌ای پیش رو میان ایران و آمریکا، نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران است.

فیصل بن فرحان همچنین بر مخالفت کشورش با هرگونه سازوکار جدید برای اداره تنگه هرمز خارج از چارچوب قوانین بین الملل تاکید کرد و گفت: گذرگاه های آبی باید در برابر دریانوردی جهانی باز باشد.

از سوی دیگر شبکه قدس به نقل از فیصل بن فرحان آل سعود گزارش داد: اسرائیل بخشی از منطقه است و این بدان معنی است که باید بخشی از گفتگوهای منطقه ای باشد اما فلسطین نیز قسمتی از این منطقه است و آنها نیز باید در گفتگوهای منطقه ای مشارکت داشته باشند. آیا اسرائیلی ها این موضوع را خواهند پذیرفت؟ اگر پاسخ مثبت است می تواند گامی به سمت مسیر درست باشد.