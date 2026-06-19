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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

شهید دانش آموز ایلیا خاتمی در قاب خدمت به عزاداران حسینی

شهید دانش آموز ایلیا خاتمی در قاب خدمت به عزاداران حسینی

لامرد- در این ویدئو شهید دانش آموز ایلیا خاتمی در قاب خدمت به عزاداران حسینی را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6864688

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