https://mehrnews.com/x3cn6H ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸ کد مطلب 6864688 استانها فارس استانها فارس ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸ شهید دانش آموز ایلیا خاتمی در قاب خدمت به عزاداران حسینی لامرد- در این ویدئو شهید دانش آموز ایلیا خاتمی در قاب خدمت به عزاداران حسینی را مشاهده کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6864688 کپی شد مطالب مرتبط شهید ایلیا خاتمی ۱۲ ساله شد؛ اما این بار در آسمان روایت ماندگار شهدای لامرد در مسیر مستند و ادبیات لامرد فارس روی ریل محرومیتزدایی؛ جهادگران آستین همت بالا زدند یادمان سرداران شهید احمد جعفری و غلامرضا رضائیان در حرم شاهچراغ(ع) پازلی که پس از شهادت کامل شد؛ روایتی از زندگی شهید محمدرضا جوانبخت برچسبها شهدای جنگ رمضان شهدای دانش آموز لامرد
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