لیست تیم ملی فوتسال زنان برای کافا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های کافا فردا (یکشنبه ۳۱ خرداد) برای حضور در این مسابقات عازم تاجیکستان خواهد شد.

ملی‌پوشان ایران در نخستین دیدار خود که روز دوم تیرماه است به مصاف قرقیزستان می‌روند.

بر همین اساس شهرزاد مظفرسرمربی تیم ملی فوتسال اسامی بازیکنان اعزامی به تورنمنت کافا را به شرح زیر اعلام کرد:

فرزانه توسلی، فرشته کریمی، نسیمه غلامی، مارال ترکمان، الهام عنافچه، طاهره مهدی‌پور، زهرا کیانی، مریم سادات سید، شیرین صفار، فهیمه قنبری، مریم قائد امینی، مشهید محجوب، شقایق معتمدی، مهشاد مستاجران

برنامه کامل بازی‌ها به این شرح است:

یکشنبه دوم تیر

*ایران – قرقیزستان

سه شنبه چهارم تیر

*ترکمنستان – ایران