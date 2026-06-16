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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

مبارزه ۴۱۱ کاراته کا روی تاتامی مسابقات قهرمانی آسیا

مبارزه ۴۱۱ کاراته کا روی تاتامی مسابقات قهرمانی آسیا

بیست و دومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا به میزبانی اندونزی با حضور کاراته کاهایی از ۲۳ کشور به مدت ۴ روز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا در حالی از پنجشنبه هفته جاری با حضور ۴۱۱ کاراته آغاز می شود که ایران با ۲۸ ورزشکار در ۱۷ بخش از اوزان کومیته انفرادی گرفته تا رقابت های تیمی و کاتای انفرادی بیشترین نماینده را در بین ۲۳ کشور حاضر دارد.

ژاپن با ۲۳ کاراته کا، اندونزی میزبان و هند نیز هر کدام با ۲۲ ورزشکار در رده بعدی بیشترین تعداد شرکت کننده قرار دارند. در این میان باید یمن را با یک و برونئی با ۲ کاراته کا را به لحاظ تعداد شرکت کننده کمترین آمار به شمار آورد.

اما اگر به تفکیک به شرکت کنندگان در این مسابقات نگاه کنیم، در وزن ۵۵ کیلوگرم بانوان با ۲۳ کاراته کا بیشترین تعداد و وزن ۶۸+ کیلوگرم بانوان با ۱۴ کاراته کا کمترین تعداد را دارند.

در بخش مردان نیز بیشترین تعداد شرکت کننده به وزن ۶۷- کیلوگرم با ۲۸ شرکت کننده تعلق دارد و کمترین نیز در سنگین وزن، ۸۴+ کیلوگرم با ۱۸ شرکت کننده مشاهده می شود.

کد مطلب 6862127

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