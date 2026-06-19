داداشی: وزش باد شدید و گردوخاک پدیده غالب خراسان شمالی خواهد بود

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جو خراسان شمالی نسبتاً پایدار خواهد بود.
وی در ادامه افزود: در اغلب ساعات آسمان استان صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در مناطق نیمه شمالی افزایش موقت ابر دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد پیشبینی میشود و در پارهای نقاط، بهویژه در مناطق نیمه جنوبی، گاهی وزش باد شدید همراه با گردوخاک محلی رخ خواهد داد.
وی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی افزود: تا روز دوشنبه روند افزایشی دما مورد انتظار است.
داداشی بیان کرد: طی شبانهروز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند.
وی افزود: در همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۵ و ۳۲ درجه سانتیگراد ثبت شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: در بین مراکز شهرستانهای استان نیز فاروج با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز شهرستان استان بوده است.
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