داداشی: وزش باد شدید و گردوخاک پدیده غالب خراسان شمالی خواهد بود

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جو خراسان شمالی نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی در ادامه افزود: در اغلب ساعات آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در مناطق نیمه شمالی افزایش موقت ابر دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در پاره‌ای نقاط، به‌ویژه در مناطق نیمه جنوبی، گاهی وزش باد شدید همراه با گردوخاک محلی رخ خواهد داد.

وی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی افزود: تا روز دوشنبه روند افزایشی دما مورد انتظار است.

داداشی بیان کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند.

وی افزود: در همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۵ و ۳۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: در بین مراکز شهرستان‌های استان نیز فاروج با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز شهرستان استان بوده است.