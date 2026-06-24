نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارشنبه به‌تدریج رشد ابر و افزایش وزش باد در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، وزش باد شدید، رگبار باران، رعد و برق و تگرگ برخی مناطق را فرا می‌گیرد.

وی افزود: شهرستان‌های شیروان، فاروج، شمال شرق اسفراین و نیمه شرقی بجنورد بیشترین تأثیر را از این سامانه بارشی خواهند داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: ادامه بارش‌ها پنج‌شنبه بیشتر در مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی به‌ویژه شهرستان‌های مانه، سملقان، بجنورد و شمال گرمه و جاجرم پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه افزود: پنج‌شنبه نیز شرایط ناپایدار جوی در اغلب مناطق خراسان شمالی به‌صورت بارش باران، وزش باد لحظه‌ای شدید و رگبار و رعد و برق تداوم خواهد داشت.

داداشی تصریح کرد: شدت فعالیت سامانه بارشی پنج‌شنبه در مناطق نیمه شمالی و جنوب شرق خراسان شمالی برآورد می‌شود و احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و خسارت ناشی از تگرگ و صاعقه وجود دارد.

وی بیان کرد: به همین منظور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای خراسان شمالی صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: جمعه و شنبه آسمان خراسان شمالی قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش وزش باد و در نیمه جنوبی گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در بخش‌هایی از شهرستان‌های فاروج، شیروان، بجنورد، ارتفاعات اسفراین و شرق راز و جرگلان نیز احتمال وقوع رگبارهای پراکنده وجود دارد.

داداشی درباره وضعیت دمایی خراسان شمالی گفت: سه‌شنبه افزایش دو تا سه درجه‌ای دما به‌ویژه در گرم‌ترین ساعات روز پیش‌بینی می‌شود و از چهارشنبه روند کاهشی دما آغاز خواهد شد.