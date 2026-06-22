داداشی: هشدار زرد هواشناسی برای خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، در برخی ساعات، به‌ویژه در ساعات شب، افزایش ابر و در اواخر شب در مناطق مجاور استان گلستان احتمال رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: روز سه‌شنبه نیز در ساعات صبح آسمان ابری خواهد بود و در برخی مناطق شمال شرق احتمال رگبار پراکنده باران وجود دارد. همچنین در بعدازظهر افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید همراه با غبار محلی دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: از بعدازظهر چهارشنبه تا اوایل شب پنج‌شنبه، وزش باد لحظه‌ای شدید، رگبار باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ و سیلابی شدن مسیل‌ها در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود و شدت بارش‌ها در مناطق نیمه شرقی استان بیشتر خواهد بود.

داداشی با اشاره به فعالیت این سامانه بارشی تصریح کرد: برای دوشنبه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است و از نظر دمایی نیز برای امروز و فردا کاهش نسبی دما مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره وضعیت دمایی گفت: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان بودند.

وی افزود: در همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۹ و ۳۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شد. همچنین در بین مراکز شهرستان‌های استان، فاروج با کمینه دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز شهرستان گزارش شد.