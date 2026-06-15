نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، از ظهر دوشنبه با تشدید ناپایداری‌ها تا اوایل شب چهارشنبه، به‌صورت متناوب رشد ابر، وزش باد شدید تا بسیار شدید، رگبار باران، رعدوبرق و در برخی مناطق احتمال وقوع تگرگ در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: شدت بارش‌ها برای دوشنبه در مناطق شرقی و شمال شرقی استان، سه‌شنبه در شرق و جنوب شرقی و چهارشنبه در جنوب شرقی خراسان شمالی بیشتر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: از نیمه‌شب دوشنبه تا حوالی ظهر سه‌شنبه نیز نفوذ گردوخاک همراه با کاهش کیفیت هوا در اغلب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

داداشی تصریح کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی، وزش باد و گردوخاک در استان، هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده و تا چهارشنبه شب اعتبار دارد.

وی درباره وضعیت دمایی استان گفت: برای دوشنبه افزایش نسبی دما و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند.

وی افزود: در همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۶ و ۳۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و در بین مراکز شهرستان‌های استان، فاروج با کمینه دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز شهرستانی استان بودند.