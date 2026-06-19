به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: نهایت حوادث و جریانات جاری کشور به آخرین نقطه بیانیه بیدار ساز و هوشیار آفرین مقام معظم رهبری خاتمه پیدا کرد؛ آنچه که برای مردم در عرصه وظیفه سیاسی تکلیف مشخص کرد و مسیر حرکت را نمایان و واقعیات انجام شده را برای مردم تبیین کرد.

امام جمعه مشهد افزود: آنچه ما در فرمایش مقام معظم رهبری به عنوان قول فصل و تنها تحلیل جاری، ثابت و قطعی استفاده میکنیم، این هست که این تفاهم دارای اشکالاتی است و نامطلوب بود زیرا ایشان فرمودند «علی الاصول من نظری دیگری داشتم»؛ یعنی آنچه صورت گرفته منطبق با نظر ولایی ولی مسلمین نیست. جریان و روش اجرای تفاهم با آن مبانی فکری و تجربی مردم به پا خواسته ما تطبیق نمیکند، زیرا ۷۰ سال است که مردم ما جنایت، نابکاری، بی وفایی، دشمنی، خصومت و خشونت آمریکا را تجربه و حس میکند.

تنگه هرمز تنها ابزار کلیدی ما برای مستأصل کردن دشمن بود

وی ادامه داد: اینکه ما روز اول تنگه هرمز را باز کنیم، تنها ابزاری که توانست رییس جمهور آمریکا را مستأصل کند بعد اینها در طول ۶۰ روز این مفاد را آیا اجرا کنند یا خیر؛ طبیعی است که این جریان با تجربه ۷۰ ساله ما جور در نمیاد؛ ماده اول تفاهم که قرار بود براساس آن جنگ به وسیله آمریکا و متحدین او متوقف شود، هنوز اجرا نشده و همچنان نقض میشود. متحد درجه یک او اسراییل است که هنوز به جنوب لبنان حمله کرده و جنایت میکند، پس ماده اول تفاهم یعنی توقف جنگ توسط متحد درجه یک آمریکا انجام نشده است.

علم الهدی اضافه کرد: تنگه هرمز را باز کردیم و اینها نیز شیعیان ما را به خاک و خون میکشند؛ از طرف دیگر هنوز حرکتی انجام نگرفته است که نخست وزیر اسراییل میگوید رییس جمهور آمریکا بعد انتخابات تهاجم علیه ایران را دوباره شروع خواهد کرد و یا خود رییس جمهور آمریکا در مصاحبه با خبرنگاران بیان میکند در صورتی که اسرائیل با ایران دوباره وارد جنگ شود، ما از اسراییل حمایت میکنیم؛ با این وضعیت از آنطرف رییس اندیشکده بنیاد دفاع دموکراسی آمریکا که همه راهبردهای آمریکا را او تنظیم میکند ضمن اینکه این تفاهم را تخطئه کرده است، راهبرد نشان میدهد که شما با این تفاهم بازارها را آرام و ذخایر را پر کنید و ارتش را استراحت بدهید، همچنین طرحی برای حمایت از ایرانیان مخالف تدوین کنید و تحریم ها را با فشار تمدید کنید؛ اراده تهران را زود آزمایش کنید، امتیاز کمتر بدهید و محکمتر ضربه بزنید.

امضای تفاهمنامه با اجازه رهبری توسط رئیسجمهور انجام شد

امام جمعه مشهد با بیان اینکه این چه تفاهمی است و ما بر سر چه مواردی توافق کردیم، تصریح کرد: مقام معظم رهبری رهبری فرمودند «علی الاصول نظر دیگری داشتیم»، اما از طرفی نیز فرمودند «از باب تعهدی که رییس جمهور محترم از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم»؛ پس اگر رییس جمهور تفاهم را امضا کرده با اجازه رهبری بوده است؛ بنابراین با اجازه رهبری تفاهم اجرا شده است، ما مسلمان و ولایتمدار هستیم، وقتی رییس جمهور تفاهم را با اجازه رهبری امضا کردند، ما حق مواجه با ایشان و این تفاهم را نداریم.

نقد کردن حق مردم است اما رویارویی با دولت و وزیران جایز نیست

وی با بیان اینکه البته حق مردم نقد است، گفت: مردم حق دارند که نقد و بحث کنند اما ما حق رویارویی با دولت و وزرای دولت را نداریم، وزیر ما وزیر این نظام است؛ با وزیر خارجه این نظام برخورد کردن، برخورد با خود نظام است. مقام معظم رهبری فرمودند «در مسیر رسیدن به این مرحله مسئولان از روی دلسوزی و با حسن نیت تلاشهای زیادی را انجام دادند»؛ این فرمایش مقام معظم رهبری است؛ وقتی رهبر ما میفرمایند که اینها حسن نظر داشتند و تلاش کردند ما نباید توهین کنیم، این با مبانی ولایتمداری ما نمیسازد، بسیاری از تحصنها و تجمعات که در این خصوص شکل گرفته است با مبانی ولایت پذیری سازگار نیست

رهبری تکلیف را مشخص کردند، پس نباید از فرمان ایشان تخلف کرد

علم الهدی اضافه کرد: زیرا ولی فقیه، حجت امام زمان (عج) است و ایشان فرمودند «هرکس امر ولی فقیه را رد کند، ما را رد کرده است و هرکس ما را رد کند، عمل او شرک با خداست»؛ بنابراین خواهران و برادران با تمام تلاشی که شما در این مدت در حماسه آفرینی و میدان داری داشتید باید مقلد رهبری باشید، هرچه ایشان گفتند باید عمل کنیم و از فرمان ایشان نباید تخلف کرد، ایشان راه و تکلیف را مشخص کردند.

ما با هیچ مصلحت اندیشی شعار«مرگ بر آمریکا» را از زبان نخواهیم انداخت

امام جمعه مشهد با طرح این پرسش که تکلیف خونخواهی رهبر مظلوم شهید انقلاب چه میشود، خاطرنشان کرد: اگر همه خسارتها قابل جبران باشد، هیچ سرمایهای بالاتر از از دست دادن امام شهید ما نیست، پس برادران و خواهران انتقام به جای خود باقی است جنگ تمام شد اما مبارزه تمام نشده است، ما در خط فوران خون امام مظلوم شهید خود با دشمن آمریکایی میجنگیم و مبارزه میکنیم، ما با هیچ قیمت و مصلحت اندیشی شعار «مرگ بر آمریکا» را از زبان نخواهیم انداخت و این مبارزه ادامه دارد.

وی افزود: طرف ما نظام سلطه آمریکایی است نه رییس جمهور آن؛ این نظام ۷۰ سال است که انواع جنایتها، ظلم وها و کشتارهای بیرحمانه را برما روا میدارند؛ مگر ما دست برمیداریم!، خونخواهی امام شهید ما با کشتن یک سگ فاسق که با انواع خباثتها آلوده است، محقق نمیشود، صدها از این سگها را بکشند، قیمت یک تار موی رهبر شهید ما نمیشود؛ منتهی ما باید با تمام قدرت در مبارزه بایستیم و ایستادن ما به دو عامل نیاز دارد.

دو ابزار برای ادامه مبارزه: توسعه فناوریهای جنگی و توسعه فرهنگی

علم الهدی اضافه کرد: نخست اینکه امکانات توسعه یافته و پویای جنگی ماست، شرکتهای دانش بنیان و جوانان خوشفکر و فناور ما بایستی فکر کنند تا در عرصه جنگی و نظامی سلاحهای جدید بسازند که آمریکا در مقابلش مستأصل شود تا اگر حمله کرد که میکند، ما باید آماده باشیم. آمریکا طبق دستور رییس دموکراسی خود که گفته به ارتش استراحت بدهید تا مجهز شوند ما نیز باید بر تعداد رزمندگان خود بیافزاییم، جوانان ما که آماده فداکاری هستند باید در خط نظامی مرد و مردانه قرار بگیرند و فناور جنگی شوند.

تغییر ماهیت امربهمعروف از جریان مبارزه به توسعه فرهنگی

امام جمعه مشهد ابزار دوم مبارزه با استکبار را توسعه فرهنگی دانست و گفت: فرهنگ شما مردم که تقواست، عمل به احکام شریعت است، فداکاری در راه خدا و دین است، باید توسعه پیدا کند. شما خواهران و برادران باید مثل خود را افزایش دهید، چطور در این تجمعات شبانه همسایه ها را با خود همراه میکردید، همانطور نیز باید امثال شما در این جنگ افزایش پیدا کند. هفته اول ماه محرم، هفته امر به معروف و نهی از منکر است، دیگر ما این امر به معروف را در جریان مبارزاتی قرار نمیدهیم بلکه در مسیر توسعه فرهنگی و جذب افراد به کار خواهیم گرفت.

حجاب تابلوی اصلی دین ماست

وی یادآور شد: به بنده خبر دادند که شبهای اول تجمعات کنار خواهران ما خانمهای کم حجاب نیز پرچم در دست گرفتند اما در این شبها عدد آنها کم شده است، وقتی بررسی شد، دیدند آنها نرفتند بلکه حجاب را انتخاب کردند و ما اینها را جذب کنیم. حجاب مسأله اصلی ماست، تابلوی دینی ماست، اگر توسعه پیدا کرد و در نسل خواهر ما گسترش پیدا کرد، قدرت اسلام توسعه پیدا کرده است. چرا دختران باحجاب در کشورهای غربی مانند فرانسه اجازه تحصیل ندارند، چون میخواهند این تابلو اسلام را پایین بکشند، پس وظیفه شماست که اینها را جذب کنید، اینها اهل بیت(ع) را دوست دارند؛ از این موقعیت عشق به اهل بیت(ع) استفاده کنید تا با یک بیان خاص سازنده آنها را به حجاب جذب کنید.

حمله مجدد دشمن نقشه نابودی او خواهد شد

علم الهدی گفت: چه مانعی دارد که شما به این افراد کم حجاب بگویید «خواهر من، دلت نمیخواهد در این شبها لباس حضرت زینب (س) را بپوشی؟ بیا در این شبها تو هم به شکل دختر و خواهر امام حسین(ع) لباس بپوش» و یک چادر به او هدیه بدهید. این افراد را ببینید، امید به خدا این سیستم نهی از منکر را عوض کنیم و در جبهه جذب و در فرهنگ داخل کردن نهی از منکر کنیم. با همت شما مردم مجاهد و فداکار دین، تمام این اهداف شدنی است، اگر اینبار جبهه مبارزه استکباری تشکیل شود و دشمن بخواهد حمله کند در واقع نقشه نابودی خودش را ریخته است.