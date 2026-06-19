به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: انسان موجودی اجتماعی است و نمی‌تواند نسبت به تحولات پیرامون خود بی‌تفاوت باشد. اسلام برای مردم، مسئولان و حاکمیت در قبال سرنوشت جامعه مسئولیت تعیین کرده و امر به معروف و نهی از منکر از مهم‌ترین این وظایف است.

وی افزود: دولت‌ها و مسئولان نباید به بهانه‌های مختلف از این فریضه الهی غفلت کنند، چرا که نخستین ثمره حکومت صالحان اقامه نماز، پرداخت زکات و گسترش امر به معروف و نهی از منکر است. رشد و تعالی جامعه نیز تنها در توسعه اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه پیشرفت معنوی و فرهنگی در کنار توسعه مادی از وظایف اساسی حاکمیت به شمار می‌رود.

امام جمعه دشتی با تأکید بر نقش خانواده در تربیت دینی فرزندان خاطرنشان کرد: مسئولیت پدران تنها تأمین نیازهای مادی خانواده نیست، بلکه هدایت فکری و دینی اعضای خانواده نیز از مهم‌ترین مسئولیت‌های آنان محسوب می‌شود.

وی با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی، شهید آیت‌الله رئیسی و دیگر شهدای دستگاه قضایی را گرامی داشت و از خدمات مجموعه قضایی کشور در مسیر تحقق عدالت و مبارزه با فساد قدردانی کرد.

زاهددوست همچنین سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی را تبریک گفت و از تلاش‌های مبلغان، مداحان و فعالان فرهنگی در عرصه ترویج معارف دینی و فرهنگ اهل بیت (ع) تقدیر کرد.

رهبر انقلاب گره‌گشای مسائل کشور است

امام جمعه دشتی با اشاره به فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: ملت ایران در مکتب عاشورا آموخته‌اند که در برابر ظلم، تهدید و فشار دشمن تسلیم نشوند. صبر، مقاومت، ایثار و جهاد از مهم‌ترین درس‌های نهضت حسینی است که ملت ایران در عرصه‌های مختلف به آن پایبند بوده است.

وی افزود: مردم بصیر و انقلابی ایران با الهام از فرهنگ عاشورا در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده‌اند و همین مقاومت موجب عقب‌نشینی دشمنان در برابر اراده ملت ایران شده است.

امام جمعه دشتی به پیام رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم‌نامه اخیر اشاره کرد و گفت: باید شکرگزار نعمت وجود رهبری حکیم، بصیر و دلسوز باشیم که با صراحت و آینده‌نگری، مسیر پیش روی ملت و مسئولان را تبیین کردند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب همانند حضرت امام خمینی (ره) نسبت به مذاکره با آمریکا خوش‌بین نیستند، اما با توجه به نظر رئیس‌جمهور منتخب مردم و شورای عالی امنیت ملی، با این روند همراهی کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد ولایت فقیه نه تنها مانع تصمیم‌گیری نیست، بلکه با هدایت حکیمانه خود گره‌گشای مسائل کشور است.

زاهددوست تصریح کرد: موافقت رهبر انقلاب با این تفاهم به صورت مشروط و بر پایه حسن‌ظن به دولت و تعهد مسئولان برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های آمریکا صورت گرفته است و این موضوع به هیچ عنوان به معنای تأیید مطلق همه ابعاد توافق نیست.

مذاکره با آمریکا به معنای تسلیم در برابر دشمن نیست

وی با تأکید بر اینکه مذاکره با آمریکا به معنای تسلیم در برابر دشمن نیست، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب به روشنی میان مذاکره و سازش تفاوت قائل شده‌اند و مذاکره زمانی قابل قبول است که در جهت تأمین منافع ملی، حفظ عزت کشور و مهار زیاده‌خواهی‌های دشمن باشد.

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب ضمن حمایت مشروط از این روند، بر نظارت دقیق و هوشمندانه تأکید کرده‌اند و از مردم خواسته‌اند با مطالبه‌گری آگاهانه، مسئولان را در تحقق اهداف و آرمان‌های ملی یاری کنند.

وی وحدت و انسجام ملی را از مهم‌ترین پیام‌های این بیانات دانست و گفت: همه جریان‌ها و نیروهای انقلابی باید از هرگونه اختلاف و چنددستگی پرهیز کرده و در سایه رهبری و ولایت برای پیشرفت کشور تلاش کنند.

زاهددوست تأکید کرد: ملت ایران بارها نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های حساس، پشتیبان انقلاب اسلامی و گوش به فرمان ولایت هستند و امروز نیز با بصیرت، استقامت و وحدت، در مسیر عزت و اقتدار کشور گام برخواهند داشت.