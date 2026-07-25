لزوم تحول در محتوای آموزشی و مشارکت مردمی در اداره مدارس مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: طرح «مدرسه تراز جمهوری اسلامی» بیش از آنکه به توسعه تجهیزات و امکانات سختافزاری بپردازد، بر ارتقای کیفیت آموزش، بازنگری در محتوای درسی و شیوههای تربیتی متمرکز است.
وی با اشاره به ضرورت اجرای آزمایشی طرحهای آموزشی افزود: هر برنامهای باید ابتدا بهصورت پایلوت اجرا و پس از ارزیابی نتایج، برای توسعه آن تصمیمگیری شود و تعمیم طرحها بدون بررسی کارشناسی، رویکرد مناسبی نیست.
استاندار مرکزی با اشاره به آسیبهای اجتماعی دانشآموزان گفت: در قالب طرح «نماد» شناسایی دانشآموزان دارای مسئله انجام شده، اما در بخش مداخلات و پیگیریها هنوز به نتایج مطلوب دست پیدا نکردهایم.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش به تنهایی قادر به حل این مسائل نیست، تصریح کرد: آسیبهای اجتماعی دانشآموزان ابعاد مختلف درمانی، حقوقی، قضائی و روانشناختی دارد و برای مدیریت آن باید همه دستگاههای مسئول پای کار باشند.
زندیهوکیلی تصریح کرد: شورای آموزش و پرورش شهرستانها باید زمان بیشتری را به این موضوع اختصاص دهد، زیرا مسئولیت این شوراها تنها به آموزش محدود نمیشود و آینده نسل جوان نیز در گرو تصمیمات آنها است.
وی با تأکید بر اینکه آسیبهای اجتماعی میتواند بر سایر دانشآموزان نیز اثرگذار باشد، افزود: فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی باید با حضور مؤثر در شوراهای آموزش و پرورش، روند رسیدگی به این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند.
استاندار مرکزی همچنین تدوین شیوهنامهای مشخص برای این حوزه را ضروری دانست و گفت: تهیه دستورالعملی جامع با رعایت ملاحظات قانونی و استفاده از نظر دستگاههای ذیربط، از برخوردهای سلیقهای جلوگیری کرده و روند اقدامات را نظاممند میکند.
وی همچنین بر نقش مردم در اداره مدارس تأکید کرد و افزود: مدرسه صرفاً یک ساختمان نیست، بلکه نهادی اجتماعی است که باید با مشارکت خانوادهها، نهادهای محلی و حامیان آموزشی اداره شود.
زندیهوکیلی ادامه داد: توجه همزمان به زیرساختهای آموزشی، کیفیت محتوای درسی و شیوه اداره مدارس، زمینه تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تربیتی را فراهم خواهد کرد.
استاندار مرکزی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: خانوادهها، معلمان، مدیران مدارس و سایر نهادهای مسئول باید نقش فعالتری در این حوزه ایفا کنند،چرا که پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، کمهزینهتر و اثربخشتر از درمان پس از وقوع آسیب است.
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