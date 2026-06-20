تک گل پاراگوئه مقابل ترکیه در دقیقه دوم نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال پاراگوئه و ترکیه از ساعت ۰۶:۳۰ صبح امروز شنبه در گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ با قضاوت ایوان بارتون در ورزشگاه خلیج سانفرانسیسکو برگزار شد که نیمه اول با تک گل پاراگوئه به پایان رسید. ماتیاس گالارزا (۲) تک گل پاراگوئه را در نیمه اول به ثمر رساند.

شاگردالن وینچنزو مونتلا که در بازی نخست مقابل استرالیا طعم شکست را با وجود خلق چند موقعیت گلزنی چشیده بودند در این مسابقه هم در همان ابتدا از هنرنمایی پاراگوئه ای ها غافل شدند تا گالارزا، با شوت سرکش و از راه دور خود بتواند گل اول بازی را در قانیه ۶۴ بازیی به ثمر برساند.

ترک ها پس از این گل کاملا روی بازی مسلط شدند اما دفاع دو لایه پاراگوئه و بازی فیزیکی هافبک های آنها مانع از این شد تا ترکیه به گل تساوی در نیمه اول برسد.

برخوردهای فیزیکی بین بازیکنان دو تیم در همان نیمه اول کار خود را کرد تا بار دیگر داوران جام جهانی ۲۰۲۶ را متقاعد به استفاده از کارت قرمز کند.

میگول آلمیرون بازیکن تاثیرگذار پاراگوئه در دقیقه ۱+۴۵ با بازیکن ترکیه درگیری لفظی پیدا کرد تا بارتون داور مسابقه با بازبینی صحنه از سوی var او را با کارت قرمز روبرو کند. آلمیرون طبق قانون جدید فیفا به دلیل اینکه دست خود را هنگام صحبت مقابل دهانش گرفته بود با کارت قرمز روبرو شد تا پاراگوئه ۱۰ نفره راهی رختکن برای دریافت توصیه های گوستاوو آلفارو سرمربی خود در بین دو نیمه شود.