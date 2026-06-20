پرونده شمشیربازان اسلحه اپه مردان در جدول ۶۴ نفره بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دومین روز رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا، امروز (شنبه ۳۰ خرداد) دیدارهای انفرادی اسلحه اپه مردان در هند برگزار شد و طی آن ۴ نماینده کشورمان در این اسلحه به مصاف حریفان شان رفتند.

هر چهار نماینده ایران از مرحله مقدماتی صعود کردند اما همه آنها در اولین مرحله حذفی یعنی جدول ۶۴ نفره برابر نمایندگانی از قزاقستان و چین تایپه شکست خوردند و به کار خود پایان دادند.

در این اسلحه، امیر حسین موحشی که در مرحله مقدماتی با حریفانی از قرقیزستان، استرالیا، قطر، ژاپن، ترکمنستان و فیلیپین بود، این مرحله را با ۳ برد و ۳ باخت تمام کرد. او در جدول ۶۴ نفره حذفی به نماینده چین تایپه ۱۵ بر ۸ باخت و حذف شد.

نمایندگانی از سنگاپور، امارات، کره جنوبی، نپال، عربستان و هنگ کنگ حریفان مرحله مقدماتی محمد اسماعیلی بودند. او در رقابت با این شمشیربازان صاحب ۴ برد و ۲ باخت شد و اینگونه به مرحله حذفی راه یافت. اسماعیلی در جدول ۶۴ نفره برابر نماینده چین تایپه ۱۰ به ۹ باخت و حذف شد.

بهنام بیک دیدارهای مرحله مقدماتی را برابر حریفانی از کره جنوبی، ژاپن، قطر، نیوزلند و عربستان برگزار کرد و در رقابت با آنها صاحب ۴ باخت و تنها یک برد شد. با این حال بیک راهی مرحله حذفی شد. او در جدول ۶۴ نفره حذفی برابر نماینده قزاقستان ۱۵ به ۷ باخت و حذف شد.

علی نمازی دیگر نماینده ایران در اسلحه اپه در مرحله مقدماتی و در رقابت با حریفانی از فیلیپین، لبنان، سوریه، هنگ کنگ و ازبکستان به ۳ برد و ۲ باخت دست یافت. نمازی در جدول ۶۴ نفره ۱۵ به ۹ نتیجه رقابت با نماینده قزاقستان را واگذار کرد و حذف شد.