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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

شمشیربازی قهرمانی آسیا - هند

پایان کار تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه با ۲ برد و ۲ باخت

پایان کار تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه با ۲ برد و ۲ باخت

تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه با ۴ بازی، کسب ۲ برد، ۲ باخت و جایگاه پانزدهم به کار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای تیمی اسلحه اپه مردان در رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا امروز (سه شنبه ۲ تیر) در هند برگزار شد و طی آن تیم کشورمان به مصاف حریفانش رفت.

این تیم در بازی نخست مقابل نیوزلند پیروز شد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. ملی پوشان ایران در این مرحله مقابل قزاقستان شکست خوردند و شانس مدال را از دست دادند.

تیم شمشیربازی اسلحه اپه در جدول بازنده ها مقابل سنگاپور شکست خورد و مقابل ترکمنستان پیروز شد و با کسب جایگاه پانزدهم به کار خود پایان داد.

کد مطلب 6869026

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