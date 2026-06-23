پایان کار تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه با ۲ برد و ۲ باخت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای تیمی اسلحه اپه مردان در رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا امروز (سه شنبه ۲ تیر) در هند برگزار شد و طی آن تیم کشورمان به مصاف حریفانش رفت.



این تیم در بازی نخست مقابل نیوزلند پیروز شد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. ملی پوشان ایران در این مرحله مقابل قزاقستان شکست خوردند و شانس مدال را از دست دادند.



تیم شمشیربازی اسلحه اپه در جدول بازنده ها مقابل سنگاپور شکست خورد و مقابل ترکمنستان پیروز شد و با کسب جایگاه پانزدهم به کار خود پایان داد.