تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر یک بازی کرد و حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا از امروز (دوشنبه اول تیر) با برگزاری دیدارهای تیمی در هند پیگیری شد. روز نخست این بخش از مسابقات به برگزاری دیدارهای تیمی دو اسلحه سابر مردان و فلوره زنان اختصاص داشت.

بر این اساس تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر مردان ایران امروز به میدان رفت. دیدارهای این اسلحه با حضور ۱۴ تیم برگزار شد و تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود که در جدول ۱۶ تیمی حذفی برگزار شد، مقابل قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه ۴۵ به ۳۳ باخت.

ملی پوشان شمشیربازی اسلحه سابر ایران با این شکست از صعود به مراحل بالاتر بازماندند و پایانی زودهنگام در بخش تیمی رقابت های قهرمانی آسیا داشتند. این در حالی است که تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران دو سال پیش در رقابت های قهرمانی آسیا صاحب مدال نقره تیمی شده بود. تیم ایران سال گذشته در رقابت های قهرمانی آسیا غایب بود.

علی پاکدامن، طاها کارگرپور و محمد فتوحی ترکیب اولیه تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر را در رقابت با قزاقستان تشکیل می دادند و در ادامه نیما زاهدی جایگزین کارگرپور شد.

در میان بازیکنان ایران، پاکدامن بهترین عملکرد را داشت و موفق به کسب ۲ برد از ۳ بازی خود شد. او در دو بازی با نتایج ۹ بر ۵ و ۵ بر ۴ پیروز شد و در یک بازی هم متحمل شکست ۵ به ۳ شد این در حالی است که دیگر شمشیربازان کشورمان در دیدارهای خود یا باختند یا مساوی کردند. بر این اساس محمد فتوحی در یک بازی به تساوی ۵ به ۵ دست یافت و نتیجه دو دیدارش را هم ۵ به ۴ و ۵ به ۲ واگذا رکرد. نیما زاهدی متحمل ۲ باخت ۵ به یک و ۵ به ۴ شد و طاها کارگرپور هم در تک بازی خود با شکست ۶ به صفر مواجه شد.

در رقابت های تیمی اسلحه سابر، چهار تیم قزاقستان، چینف کره جنوبی و ژاپن وارد مرحله نیمه نهایی شده اند.

امروز همچنین دیدارهای تیمی اسلحه فلوره زنان برگزار می شود که ایران تیمی در این اسلحه ندارد.