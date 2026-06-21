حذف تنها دختر اسلحه اپه ایران با تنها یک برد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد) با برگزاری دیدارهای روز سوم در هند پیگیری شد.

این روز از مسابقات به برگزاری دیدارهای انفرادی اسلحه اپه زنان و فلوره مردان اختصاص داشت. ایران در بخش فلوره مردان نماینده ای اعزام نکرده است، بدین ترتیب امروز با تک نماینده خود در اسلحه اپه زنان به میدان رفت.

ریحانه رضایی تنها نماینده ایران در روز سوم رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا بود. او در مرحله مقدماتی دیدارهای اسلحه اپه زنان تنها یک برد به دست آورد و نتیجه ۴ دیدارش را واگذار کرد با این حال راهی مرحله حذفی شد.

رضایی در جدول ۶۴ نفره مقابل نماینده هنگ کنگ قرار گرفت و برابر او ۱۵ به ۹ باخت و حذف شد.

رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا در اسلحه اپه زنان با حضور ۶۷ بازیکن برگزار شد. رضایی در رده بندی نهایی صاحب جایگاه ۴۸ شد.

با حذف رضایی، پرونده نمایندگان ایران در بخش انفرادی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا بدون کسب مدال بسته شد. پیش از این، شمشیربازان کشورمان در اسلحه سابر و اپه مردان و همچنین سابر و فلوره زنان هم بدون مدال به کار خود پایان داده بودند.

رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا از روز دوشنبه با برگزاری دیدارهای تیمی در هند پیگیری می شود.