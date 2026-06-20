جایگاه شمشیربازان اسلحه اپه ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دومین روز رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا که در هند جریان دارد، امروز (شنبه ۳۰ خرداد) نمایندگان ایران در اسلحه اپه مردان به مصاف حریفان شان رفتند.

محمد اسماعیلی، امیرحسین موحشی، بهنام بیک و علی نمازی نمایندگان ایران در این بخش از مسابقات بودند. این چهار شمشیربازی از مرحله مقدماتی صعود کردند اما هر چهار نفرشان در جدول ۶۴ نفره حذفی برابر نمایندگانی از قزاقستان یا چین تایپه شکست خوردند و حذف شدند.

در رده بندی شرکت کنندگان در رقابت های اسلحه اپه مردان که با حضور ۸۳ ورزشکار برگزار شد، محمد اسماعیلی در جایگاه ۳۷ ایستاد، امیرحسین موحشی صاحب جایگاه ۵۱ شد، علی نمازی رده ۵۷ را به خود اختصاص داد و بهنام بیک هم در رده ۶۳ ایستاد.