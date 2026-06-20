کشف یک قبضه سلاح و کالای قاچاق در میناب ؛ ۲ شناور توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید داود میرعالی ظهر شنبه در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با انجام اقدامات اطلاعاتی و بر اساس اعلام منابع مخبرین مبنی بر اختفاء سلاح و مهمات غیرمجاز در اطراف شهرستان سیریک، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: بلافاصله پس از هماهنگی با مقام قضائی، مرزبانان با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند و در بررسی‌های به‌عمل‌آمده موفق به کشف یک قبضه اسلحه کلت به همراه یک تیغه خشاب خالی شدند.

سرهنگ میرعالی اظهار داشت: شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد و تلاش برای دستگیری آنان ادامه دارد.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در ادامه از کشف مقادیر قابل‌توجهی کالای قاچاق در سواحل این شهرستان خبر داد و گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب طی عملیاتی و در حین گشت‌زنی و کنترل سواحل حوزه استحفاظی، موفق به کشف محموله‌ای از کالای قاچاق شدند.

وی افزود: کالاهای قاچاق کشف‌شده شامل ۳ دستگاه اتو ایستاده، ۱۸ دستگاه چای‌ساز، ۳ دستگاه کولر اسپیلت، ۷ دستگاه کولر پنجره‌ای، ۲۴ دستگاه جاروبرقی و یک دستگاه موتوربرق قاچاق است.

سرهنگ میرعالی با اشاره به توقیف ۲ فروند شناور حامل این محموله، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده را با احتساب شناورهای توقیفی، ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در پایان تصریح کرد: دستگیری متهمان فراری در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه قرار دارد و تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این محموله‌های قاچاق ادامه دارد.