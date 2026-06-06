به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، در رده نونهالان حسین صدرمحمدی روی نیمکت خواهد نشست. او سابقه هدایت تیم نونهالان و جوانان استقلال و همچنین حضور در کادر امیدهای آبیپوشان تهرانی را در کارنامه خود دارد. صدرمحمدی مدرک دکترای تربیتبدنی دارد و مدتها در آکادمی استقلال فعالیت داشته است.
در رده نوجوانان حمید واعظ، پیشکسوت تیم استقلال روی نیمکت مینشیند. واعظ سابقه حضور در تیم استقلال در دومین دوره لیگ برتر را به عنوان بازیکن دارد و در تیمهایی چون سایپا و مقاومت بازی کرده است. واعظ از سال ۱۴۰۲ مدرس فدراسیون فوتبال است و سابقه مربیگری در تیمهای نونهالان و نوجوانان کیا، نوجوانان پیکان، جوانان شاهین دهدادری و چند تیم دیگر را در کارنامه دارد.
در رده جوانان هاشم بیکزاده برای دومین سال پیاپی سرمربی خواهد بود. بیکزاده که سابقه قهرمانیهای متعدد به عنوان بازیکن با پیراهن استقلال را در کارنامه دارد، سال گذشته توانست استعدادهای فراوانی را کسب کند که دو نفر از این بازیکنان تا این لحظه با قرارداد حرفهای به بزرگسالان پیوستند. بیکزاده سالها بازیکن تیم ملی ایران بوده و سابقه بازی در تیمهایی چون سپاهان و فجر سپاسی را هم دارد.
در رده امید علیرضا پورمند، بازیکن اسبق سپاهان، ابومسلم، تراکتور، فجرسپاسی و پاس در لیگ آزادگان به عنوان سرمربی به کار خواهد پرداخت. پورمند که در تیمهای ملی امید و بزرگسالان ایران هم حضور داشته، سابقه مربیگری در تیمهای تراکتور، راهآهن، صباباطری و تیمهای ملی نونهالان و جوانان را در کارنامه دارد. وی عضو هیئتمدیره کانون مربیان فوتبال ایران است.
همچنین ایوب اصغرخانی، پیشکسوت باشگاه استقلال که سابقه فعالیت در آکادمی را دارد، با نظر ناصرفریادشیران به عنوان مدیر مدارس فوتبال استقلال انتخاب شد. اصغرخانی که سالهاست در فوتبال پایه فعالیت دارد، در برنامه ستارهساز هم به امر شناخت استعدادها میپرداخت و در دوره قبل حضور ناصرفریادشیران در آکادمی، معاون وی بود.
نظر شما