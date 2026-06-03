پاسخ AFC به باشگاه سپاهان رسید/ توپ در زمین فدراسیون فوتبال افتاد!

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال بامداد سه‌شنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد باشگاه سپاهان موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای AFC نشده و تنها مجوز ملی را اخذ کرده است؛ موضوعی که بر اساس آن این باشگاه امکان حضور در رقابت‌های آسیایی فصل آینده را نخواهد داشت.

در همین حال، باشگاه سپاهان روز گذشته اعلام کرد مدارک و مستندات لازم برای دریافت مجوز حرفه‌ای را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده و در انتظار پاسخ این نهاد است.

با این حال، امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد، AFC پاسخ رسمی خود را به درخواست باشگاه سپاهان ارسال کرد که در آن آمده است: «از آنجا که این موضوع مربوط به فرآیند صدور مجوز میان متقاضی (باشگاه فولاد مبارکه سپاهان) و مرجع صادرکننده مجوز (فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران - FFIRI) است، خواهشمندیم این موضوع را به مرجع صادرکننده مجوز ارجاع دهید.»

باشگاه سپاهان نیز با انتشار متنی در فضای نوشت: «پاسخ AFC به درخواست بررسی مدارک سپاهان: اعطاکننده مجوز، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است. فدراسیون فوتبال دو روز پیش: AFC پنجره را بسته است. ‌ سوال: چه کسی به ما مجوز نمی‌دهد؟»