کشته و زخمی شدن ۱۲ نظامی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان این رژیم در نبرد با رزمندگان حزب الله لبنان خبر دادند.

این منابع از کشته شدن یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر در یک رویداد امنیتی در جنوب لبنان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، این حادثه بامداد امروز در جریان عملیات و درگیری‌ها در جنوب لبنان رخ داده است.

منابع اسرائیلی جزئیات بیشتری درباره ماهیت این رویداد امنیتی و وضعیت مجروحان منتشر نکرده‌اند.

رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که این حادثه در منطقه علی الطاهر در جریان شب گذشته رخ داده است.