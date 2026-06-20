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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

کشته و زخمی شدن ۱۲ نظامی در جنوب لبنان

کشته و زخمی شدن ۱۲ نظامی در جنوب لبنان

رسانه های رژیم صهیونیستی از کشته و زخمی شدن ۱۲ نظامی اسرائیلی در جریان نبرد با رزمندگان مقاومت لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان این رژیم در نبرد با رزمندگان حزب الله لبنان خبر دادند.

این منابع از کشته شدن یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر در یک رویداد امنیتی در جنوب لبنان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، این حادثه بامداد امروز در جریان عملیات و درگیری‌ها در جنوب لبنان رخ داده است.

منابع اسرائیلی جزئیات بیشتری درباره ماهیت این رویداد امنیتی و وضعیت مجروحان منتشر نکرده‌اند.

رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که این حادثه در منطقه علی الطاهر در جریان شب گذشته رخ داده است.

کد مطلب 6865855

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