سرمست: کارگروه انرژی برای مدیریت مصرف تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت ‌ وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با اشاره به نقش مؤثر بخش خصوصی در مدیریت شرایط جنگ ۴۰ روزه، اظهار کرد: بخش خصوصی در این دوره در تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از نیروهای مسلح و مردمی که در صحنه حضور داشتند، سنگ تمام گذاشت و نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و آرامش بازار ایفا کرد.

وی با اشاره به هماهنگی و همدلی موجود در استان برای مدیریت شرایط بحرانی افزود: در آذربایجان شرقی به دلیل تعامل سازنده میان اعضای شورای تأمین و همچنین تفویض اختیارات انجام ‌شده به استانداران مرزی، تصمیمات راهبردی و مؤثری اتخاذ شد که در عبور از شرایط بحرانی نقش ویژه‌ای داشت.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی با امضای تفاهم نامه پایان جنگ توسط دکتر پزشکیان گفت: تحت تدابیر مقام معظم رهبری، عزت و اقتدار ایران اسلامی بیش از گذشته در سطح جهان نمایان شد.

سرمست با اشاره به اقدامات استان در حوزه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: برای آنکه منتظر برخی مجوزهای زمان ‌بر و تیک‌های طلایی نباشیم، در چارچوب اختیارات موجود نهایت استفاده را برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی به کار گرفته ‌ایم.

وی ادامه داد: در مسیر شکستن انحصارها و تسهیل فعالیت ‌های اقتصادی، از تمامی ظرفیت ‌ها و اختیارات قانونی بهره خواهیم برد تا مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کاهش یابد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل گفت: موضوع خودروهای مناطق آزاد صرفاً به خودروهای سواری محدود نمی‌شود و در حوزه خودروهای کشنده نیز برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد تا مزیت ‌های مرزی استان بیش از پیش فعال شود.

وی از فعالان بخش خصوصی خواست پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را برای دوران پساجنگ ارائه کنند و افزود: اتاق بازرگانی تبریز باید در این زمینه پیشتاز باشد و با برنامه ‌ریزی مناسب، راهکارهای عملیاتی برای توسعه اقتصادی استان در دوره پساجنگ تدوین کند.

سرمست همچنین از اتاق بازرگانی تبریز خواست پیشنهادهای لازم برای تأمین ماشین ‌آلات و قطعات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی را جهت طرح و بررسی در شورای تأمین استان ارائه کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در استان، بر ضرورت پرداخت به ‌موقع مطالبات کشاورزان تأکید کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی باید پیگیری لازم را برای ایفای مطالبات گندم ‌کاران در دستور کار قرار دهد تا کشاورزان در کوتاه ‌ترین زمان ممکن به مطالبات خود دسترسی پیدا کنند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به چالش ‌های موجود در حوزه انرژی اظهار داشت: در سال ‌های گذشته سرمایه ‌گذاری مناسبی در بخش پست ‌های فوق توزیع برق انجام نشده است. امروز متقاضیان زیادی برای سرمایه ‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی وجود دارند، اما نبود زیرساخت ‌های لازم قابل قبول نیست.

وی از شرکت برق منطقه‌ای خواست گزارش جامعی از وضعیت زیرساخت ‌های این بخش ارائه کند و افزود: اتاق بازرگانی تبریز نیز پیشنهادهای اجرایی خود را درباره نصب پنل ‌های خورشیدی در منازل مسکونی و پشت بام واحدهای تولیدی ارائه دهد.

سرمست با تأکید بر ضرورت برنامه‌ ریزی برای مدیریت مصرف انرژی، دستور تشکیل کارگروه انرژی را صادر کرد و گفت: این کارگروه باید با ارائه پیشنهادهای کاربردی و اجرایی، راهکارهای عملی برای رفع مشکلات این حوزه تدوین کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌ بینی افزایش مصرف در ماه ‌های آینده، دستگاه‌ های متولی حوزه آب و برق باید از هم‌ا کنون برنامه‌ ریزی دقیق و سناریوهای لازم را برای مدیریت مصرف انرژی در استان تدوین و اجرا کنند.