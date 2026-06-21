اقدامات گسترده مدیریت شهری تهران برای میزبانی از مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، خدمات مدیریت شهری در تهران طیف گسترده‌ای از حوزه‌های عمرانی، حمل‌ونقل، فرهنگی و اجتماعی را دربر می‌گیرد و به‌طور مستقیم با زندگی روزمره شهروندان مرتبط است. در ادامه، گزیده‌ای از مهم‌ترین اخبار و اقدامات انجام‌شده در مناطق مختلف پایتخت را مرور می‌کنیم.

آماده‌سازی مدارس منطقه ۲ برای میزبانی از سوگواران رهبر شهید

مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ در جلسه «قرارگاه ایران پیروز» که با حضور رئیس آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس منطقه برگزار شد، گفت: باتوجه‌به جدول زمان‌بندی مراسم که شامل دو شب وداع در مصلای حضرت امام (ره) در روزهای سیزدهم و چهاردهم، و مراسم تشییع در روز پانزدهم از سه‌راه تهرانپارس تا میدان آزادی است، تمامی توان اجرایی منطقه برای خدمات‌رسانی در این بازه زمانی چهارروزه بسیج شده است.

وی با بیان اینکه روز پانزدهم، نقطه اوج حضور مردم و حساس‌ترین زمان برای مدیریت جمعیت است، افزود: تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی از سوگواران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود و مشارکت مدارس پیش‌بینی شده است؛ در این مسیر، همراهی و سخاوت مدیران مدارس در اختیار قراردادن فضاهای آموزشی، توفیقی ارزشمند برای خدمت‌رسانی به مردم است.

وی افزود: در حال حاضر هماهنگی‌های لازم برای اسکان سوگواران در مساجد، حسینیه‌ها، اماکن ورزشی صورت‌گرفته و با مشارکت آموزش‌وپرورش، آماده‌سازی مدارس نیز در دستور کار قرار دارد.

شهردار منطقه ۲ در پایان با اشاره به برخی دغدغه‌های عملیاتی از جمله مدیریت تأمین آب برای زائران، از تمامی عوامل اجرایی خواست تا با نگاهی فراتر از محدودیت‌های موجود، با رویکرد جهادی نسبت به حل چالش‌های احتمالی اقدام کنند تا مراسمی در شأن و باشکوه هرچه‌تمام‌تر برگزار شود.

آمادگی همه‌جانبه منطقه ۱۰ برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید

نشست ویژه برنامه‌ریزی و هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید با حضور شهردار منطقه ۱۰، معاونان و مدیران شهری برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی ابعاد مختلف میزبانی منطقه ۱۰ از زائران و عزاداران، وظایف حوزه‌های مختلف اجرایی به‌صورت مشخص تفکیک و ابلاغ شد تا تمامی ظرفیت‌های منطقه برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی به‌کار گرفته شود.

همچنین تمهیدات لازم برای اسکان زائران، تأمین امکانات سرمایشی و تهویه، خدمات پذیرایی، پشتیبانی و رفاه میهمانان پیش‌بینی شد و بر آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری در طول ایام برگزاری مراسم تأکید شد.

در ادامه، هماهنگی با اصناف و کسبه منطقه به‌منظور تداوم خدمت‌رسانی و فعالیت شبانه‌روزی در سه روز برگزاری مراسم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پویش ابتکاری «خانه‌ها میزبان زائران» با هدف مشارکت مردمی در میزبانی از عزاداران و تقویت روحیه همدلی و همبستگی اجتماعی، از دیگر محورهای این نشست بود.

ایمن‌سازی ۱۰ نقطه حادثه‌خیز در خیابان انقلاب اسلامی

علیرضا صادقی بخش، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه۶ با اشاره به ایمن‌سازی ۱۰ نقطه حادثه‌خیز در خیابان انقلاب اسلامی گفت: خیابان انقلاب اسلامی به دلیل موقعیت خاص خود و تراکم بالای جمعیت، از حساسیت ویژه‌ای در حوزه حمل و نقل و ترافیک برخوردار است. با توجه به تردد بالای عابران پیاده و خودروها در این محور حیاتی و پرتردد، شناسایی و رفع نقاطی که احتمال وقوع تصادفات در آن‌ها بیشتر بود، در اولویت برنامه‌های ترافیکی منطقه قرار گرفت. تیم‌های کارشناسی این معاونت، پس از بازدیدهای میدانی و تحلیل داده‌های ترافیکی، ۱۰ نقطه شناسایی شده را از نظر زیرساختی مورد بازبینی قرار دادند و نسبت به ایمن‌سازی آن‌ها اقدام کردند.

وی، افزود: اقدامات انجام شده در این نقاط شامل اصلاح هندسی معابر، تقویت علائم ترافیکی (افقی و عمودی)، بهسازی گذرگاه‌های عابر پیاده و نصب تجهیزات آرام‌سازی ترافیک از جمله بشکه‌های ایمنی، کاشن تانک، استوانه‌های ایمنی و تابلوهای راهنمایی بوده است. هدف اصلی ما از اجرای این طرح، کاهش حوادث رانندگی و ایجاد فضایی امن‌تر برای عبور و مرور تمامی کاربران راه به ویژه عابران پیاده است. تعامل سازنده با پلیس راهور و توجه به دغدغه‌های به‌حق شهروندان، همواره مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌های ما در حوزه حمل و نقل است.

صادقی‌بخش، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه۶ در پایان خاطرنشان: ایمنی شهروندان خط قرمز ما است. ما با اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت کاهش تصادفات و افزایش امنیت تردد شهروندان برداشته‌ایم.

خدمت‌رسانی شهرداری منطقه۹ در محرم ۱۴۰۵

همزمان با ایام سوگواری محرم ۱۴۰۵، منطقه۹ شاهد برگزاری باشکوه مراسم عزاداری با رویکردی نوین و خلاقانه است.

محسن دودانگه، شهردار منطقه۹ در تشریح اقدامات اجرایی در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، از برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های گسترده‌ای خبر داد که با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام حسین (ع) و یاران باوفایش صورت گرفته است.

شهردار منطقه۹ با اشاره به اجتماعات پرشور مردمی و حضو در خیابان ها، از تبدیل این فضاها به حسینیه‌های میدانی خبر داد و گفت: در همین راستا چهار نقطه از منطقه‌۹ شامل خیابان استادمعین، خیابان دکتر قریب، مزار شهدای گمنام در بوستان کوکب و میدان آزادی شاهد برپایی حسینیه‌های خیابانی بودند که هر شب با استقبال پرشور شهروندان مواجه شده است.

وی با تقدیر از خادمین و پیر غلامان اباعبدالله الحسین (ع) از تلاش مضاعف و شور حسینی آنان در برگزاری مراسم های پرفیض معنوی در منطقه۹ ابراز خرسندی کرد.

دودانگه یادآور شد: یکی از اقدامات نوآورانه امسال، برپایی موکب "شهید عزیزمان سیدعلی خامنه‌ای" در شهرداری منطقه۹ است. این موکب که با کمک همکاران و با تامین منابع انسانی و مالی داوطلبانه راه‌اندازی شده، نشان از ارادت خالصانه کارکنان شهرداری به آرمان‌های امام شهید انقلاب دارد و تا سوم امام حسین (ع) دایر خواهد بود.

وی تصریح کرد: شهرداری منطقه۹ در تلاش است با استفاده از نقشه تسهیلگری، زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبانی لازم را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم های مذهبی فراهم آورد.

شهردار منطقه۹ در خاتمه تاکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده تعهد مجموعه شهری به حمایت از فعالیت‌های مذهبی و فراهم آوردن فضایی معنوی و امن برای شهروندان در ایام مهم سال است.